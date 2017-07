„Forever Connected“: Chester Benningtons Ex-Frau wendet sich an die Öffentlichkeit

Am Wochenende fand die Beerdigung von Chester Bennington statt. Der Sänger von Linkin Park nahm sich am 20. Juli in seinem Haus in Kalifornien das Leben, er wurde nur 41 Jahre alt. Bennington war depressiv, der Tod seines Freundes und Berufskollegen Chris Cornell war wohl ein entscheidender Faktor für den Selbstmord.

Die Selbstmorde von Bennington und Cornell haben auch die Themen Depression und Suchterkrankungen in den Vordergrund gerückt. Linkin Park haben die Website chester.linkinpark.com eingerichtet, auf der Stellen vermerkt sind, an die sich depressive Menschen wenden können um Informationen und Hilfe zu bekommen. Musiker-Kollegen wie die Bandmitglieder von Placebo nutzten die Tode Cornells und Benningtons ebenfalls zum Anlass, um sich gegen die Stigmatisierung von Suchtkrankheiten und Depression auszusprechen.

Nun hat sich Benningtons Ex-Frau Samantha auf Facebook zum Tode des Musikers geäußert. Sie war bis 2005 mit Chester Bennington verheiratet, ist die Mutter seines Sohnes Draven – einem von sechs Kindern, die der Sänger nun hinterlässt. In einem emotionalen Betrag schreibt sie über Benningtons „von Gott gegebenes Talent“ und betont, dass sie seine Präsenz immer noch fühlen kann.

„I do feel your presence as a guardian angel watching over us & Im extremely filled with gratitude.“

Den bewegenden Abschied könnt Ihr Euch hier in Gänze durchlesen:

Denise Truscello WireImage