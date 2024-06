Françoise Hardy ist tot

Die Französin ist im Alter von 80 Jahren verstorben.

Ihr Sohn Thomas Dutronc bestätigte am Dienstagabend, den 11. Juni, in den sozialen Medien: Françoise Hardy ist verstorben. Die Musikerin wurde 80 Jahre alt.

Dutronc teilte auf Instagram ein Babyfoto in Sepia von sich und seiner Mutter und schrieb dazu „Mama ist gestorben“, mitsamt mehrerer Herz-Emojis.

Berühmt machte die 1944 in Paris geborene Künstlerin 1962 ihr Song „Tous les garçons et les filles“, den sie mit 18 Jahren schrieb und nach Veröffentlichung internationale Erfolge feierte. Nur ein Jahr später, 1963, vertrat sie dann Monaco in den Eurovision Song Contest – damals unter dem Namen „Grand Prix Eurovision de la Chanson“ – mit ihrem Song „L’amour s’en va“ und erreichte damit den fünften Platz. Anschließend folgen eine Reihe von Hits, die sie auf Französisch, Italienisch, Englisch, Spanisch und Portugiesisch sang.

Neben ihrem musikalischen (und Model-)Erfolgen spielte Hardy auch in einigen Filmen mit. Die 60er-Jahre-Stillikone war 1966 in Filmen wie „Masculin – Feminin oder: Die Kinder von Marx und Coca-Cola“ und auch „Grand Prix“ zu sehen.

2004 wurde bekannt, dass Hardy mit Krebs verschiedener Art zu kämpfen hat.