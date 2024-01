Am 17. Januar 1944 wurde Françoise Hardy in Paris geboren. Heute wird die Sängerin 80 Jahre alt.

Fotos: Françoise Hardy wird 80: Die besten Bilder ihrer Karriere Antonio Sabato and Françoise Hardy in einer Szene aus dem Film „Grand Prix“, 1966. Copyright: Getty Images/Archive Photos Françoise Hardy live in London, 1968. Copyright: Redferns/David Redfern Ein Portrait von Françoise Hardy, das 1970 in Paris während den Aufnahmen der TV-Show „Au risque de vous plaire“ aufgenommen wurde. Die Regie der Serie übernahm Jean-Christophe Averty. Copyright: AFP via Getty Images Die französische Sängerin Francoise Hardy bei der Aufzeichnung der Fernsehsendung „La Belle Vie“ in Paris am 12. Januar 1985. Copyright: AFP via Getty Images/GEORGES BENDRIHEM Françoise Hardy live im Londoner Theater „The Talk of the Town“, 1968. Copyright: Andrew Maclear/Andrew Maclear Françoise Hardy am Set der Fernsehsendung „Ready Steady Go“ in den Kingsway Studios in London, Februar 1964. Copyright: Getty Images/Stanley Bielecki/ASP Sami Frey, Françoise Hardy und Jean-Daniel Pollet bei den Dreharbeiten zu dem Film „Une balle au cœur“ in Griechenland 1965. Copyright: Gamma-Keystone via Getty Images/Keystone-France Françoise Hardy auf dem Weg zu ihrem Auftritt auf dem Sanremo-Festival in Italien, 1966. Copyright: Gamma-Keystone via Getty Images/Keystone-France Françoise Hardy und die Kandidaten des „Eurovision Song Contest“ (damals noch „Grand Prix Eurovision de la Chanson“) 1963. Hardy trat für Monaco an. Copyright: Gamma-Keystone via Getty Images/Keystone-France Françoise Hardy während der 20. Musikpreis-Verleihung von „Victoires de La Musique“ im Zenith in Paris. Sie erhält die Auszeichnung als „Künstlerin des Jahres“ 2005. Copyright: WireImage/Toni Anne Barson Archive Françoise Hardy Copyright: Gamma-Keystone via Getty Images/Keystone-France Françoise Hardy – die Ikone feiert ihren 80. Geburtstag Copyright: WireImage/Jean Baptiste Lacroix

Die französische Chansonsängerin, Songwriterin und Schauspielerin wird heute 80. Zur Feier des Tages zelebrieren wir Hardy und ihre langjährige Karriere in Form einer Bildergalerie.

Berühmt wurde Françoise Hardy durch ihren Song „Tous les garçons et les filles“ 1962, der sich in wenigen Tage zwei Millionen Mal verkaufte. Zu diesem Zeitpunkt war die Sängerin gerade einmal 18 Jahre alt. Nur ein Jahr später vertrat sie dann Monaco in den Eurovision Song Contest – damals unter dem Namen „Grand Prix Eurovision de la Chanson“ – mit ihrem Song „L’amour s’en va“ und erreichte damit den fünften Platz. Anschließend folgen eine Reihe von Hits, die sie auf Französisch, Italienisch, Englisch, Spanisch und Portugiesisch sang.

Neben ihrem musikalischen (und Model-)Erfolgen spielte Hardy auch in einigen Filmen mit. Die 60er-Jahre-Stillikone war 1966 in Filmen wie „Masculin – Feminin oder: Die Kinder von Marx und Coca-Cola“ und auch „Grand Prix“ zu sehen.