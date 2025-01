Frank Iero von My Chemical Romance über Elon Musk: „Scheiß auf den Kerl“

Der Gitarrist und Backgroundsänger bezieht Stellung.

Bei der Amtseinführung des 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten Amerikas, Donald Trump, kam auch Tech-Mogul Elon Musk zu Wort. Er schockierte am Ende seiner Ansprache mit einer Geste, welche sehr stark an den Hitlergruß erinnerte. Nun reagierte Frank Iero von My Chemical Romance auf das Ereignis – mit sehr deutlichen Worten.

Frank Iero hat die Nase voll

Am Montag, den 20. Januar war es soweit: Trump wurde das zweite Mal offiziell als Präsident der USA im Weißen Haus vereidigt. Neben seiner umstrittenen Rede kamen auch noch einige andere Verbündete des Republikaners zu Wort. Einer von ihnen war Supporter Elon Musk. Was bei dessen Rede besonders aufstoßen ließ, war die verabschiedende Geste, welche Musk voller Inbrunst vollführte. Mit der rechten Hand schlug sich der 53-Jährige gegen die Brust, bevor er den Arm mit der Handfläche nach unten diagonal nach oben hin ausstreckte. Danach drehte sich der gebürtige Südafrikaner zu den Zuschauer:innen hinter dem Podium um und wiederholte die Geste ebenso leidenschaftlich. Jener Gruß erinnerte sehr an den Hitlergruß, womit er auch im Netz abermals verglichen wurde. Ein:e User:in schrieb in Bezug auf Musks Gruß auf X: „Es kann nicht sein, dass Elon Musk bei Trumps Amtseinführung ein ‚Sieg Heil‘ gemacht hat. Ein verdammter Nazigruß, so klar wie der Tag.“

Nun meldet sich auch Frank Iero via Social Media zu dem Vorfall. Auf Instagram teilt der 43-Jährige ein Foto eines Fernsehers, auf dem Bildschirm ist Musks Gruß deutlich zu erkennen. Dazu schreibt das My-Chemical-Romance-Mitglied sichtlich wütend: „Scheiß auf diesen Kerl und jede einzelne Person, die diesen Scheiß unterstützt oder auch nur den Atem verschwendet, um ihn zu verteidigen. Euer wahres Gesicht kommt jetzt zum Vorschein.“

Das Posting vom MCR-Mitglied auf Instagram:

Die Kommentarfunktion hatte der US-Gitarrist und Backgroundsänger anscheinend ausgestellt. Mehr wollte er dazu wohl nicht sagen. Seine Band hat sich im Gesamten nicht aktuell zu Musk oder auch Trump geäußert. Generell ist es in der Rockszene überraschend still in Sachen politische Äußerungen nach der Amtseinführung.

Musk, der maßgeblich zum Wahlsieg Trumps beigetragen hatte und später vom neuen US-Präsidenten zum Leiter des Ministeriums für Regierungseffizienz ernannt wurde, reagierte auf die Kritik nur mit den Worten, dass diese „so ermüdend sei“.