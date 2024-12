My Chemical Romance: Gitarrist Frank Iero ehrt verstorbenen Bob Bryar

Frank Iero teilt eine Hommage an verstorbenen Ex-Bandkollegen Bob Bryar.

Der langjährige Ex-Drummer der Band My Chemical Romance, Bob Bryar, wurde am 26. November tot in seinem Zuhause in Tennessee aufgefunden. Nun meldet sich sein früher Bandkollege dazu auf Instagram.

Mit seinen Worten zeichnet der Gitarrist Frank Iero ein schönes Bild von seinem ehemaligen Bandkollegen Bob Bryar. Die digitale Hommage des 43-Jährigen beinhaltet einen langen Text, in welchem er offen über seine Freundschaft mit Bob Bryar redet. Dazu lud er alte Fotos der beiden und der Band hoch.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine Hommage an einen fremden Freund

„Es fühlt sich immer noch nicht real an … Leute in deinem Alter, Gleichaltrige, mit denen du so viel Zeit und Erfahrung geteilt hast, sollten nicht plötzlich für immer aus deinem Leben verschwinden“, beginnt Iero seinen Text. Bevor er auf die Charakterzüge seines verstorbenen Freundes eingeht, schafft er noch Klarheit über die Dynamik der beiden. „Er war mein Freund und mein Bandkollege, aber er war mir auch die meiste Zeit meines Lebens fremd“, schreibt Iero und gab zu, dass sich die Beziehung mit Bryar oft auf das Zusammenleben ‚on the Road‘ beschränkte und sie sonst nur hier und da ein lustiges Meme oder Fotos von selbst gebauten Lego-Bauwerken austauschten. Er erzählt von oftmaliger langer Funkstille zwischen den beiden, weil der Kontakt schlicht abriss, wenn einer dem anderen nicht antwortete.

In seinem schriftlichen Tribut beschreibt Iero auch liebevoll Charakterzüge Bryars, die ihm besonders in Erinnerung bleiben: „Bob war unglaublich talentiert, und er wusste das auch. Er war von seinen Fähigkeiten so überzeugt, dass er auch uns davon überzeugte, dass er der richtige Schlagzeuger für unsere Band war, ohne dass wir ihn jemals Schlagzeug spielen hörten.“

Iero beschreibt Bryar in dem Text als exzentrisch, witzig und vor allem als einen großen Tierliebhaber. Die Zeilen lassen vielleicht auch eine misanthropische Seite des Drummers durchschimmern, Iero schreibt zum Beispiel, dass Bryar kein Problem damit gehabt hätte, wäre die Erde niedergebrannt, so lange keinem Hund oder keiner Katze etwas geschah. „Er konnte so gemein sein und dich so hart rannehmen, dass es dich in zwei Hälften schneiden würde, aber wenn du jemals wirklich etwas gebraucht hast, war er der Erste, der dir gab, was er hatte, wenn es dir irgendwie half – oder ein Lächeln auf dein Gesicht zauberte“.

„Ich glaube nicht, dass ich ihm jemals sagen konnte, dass es mir leid tut“

Der herzzerreißende Teil ist jener, in dem der Musiker über das Ende der Band mit Bryar schreibt. Ein schwerwiegender Vorfall hatte damals Bryar von der Gruppe entfernt. „Einmal, als wir in L.A. arbeiteten und lebten, wurden Bob und ein paar Freunde von einem Hundetrainer betrogen und einer seiner Hunde wurde dabei getötet. Es war eine wirklich zwielichtige Geschichte und Bob war am Boden zerstört. Es hat ihn emotional sehr mitgenommen, und ich glaube, er war nie mehr derselbe“, erinnert sich Iero, „Nach dem Vorfall ging es mit ihm wirklich bergab, er konnte sich einfach nicht mehr zusammenreißen, seine Traurigkeit, Wut und sein Misstrauen waren zu groß … “

Schließlich musste Iero Bryar mitteilen, dass er aus der Band geschmissen wurde. Danach hatten sich die beiden kaum mehr gesehen. „Ich glaube nicht, dass ich ihm jemals sagen konnte, dass es mir leid tut“, so der Musiker via Instagram.

Mit den Worten „Ich bin froh, dass das Universum mich eine Zeit lang mit dir bekannt gemacht hat“ schließt Frank Iero seinen Brief über seinen Freund und Bandkollegen Bob Bryar ab.