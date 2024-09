Tom Morello teilt gegen Elon Musk aus: Er sei das Kind auf dem EVIL EMPIRE-Cover

Musk hat sich über den Bandnamen Rage Against The Machine lustig gemacht – Morello konterte umgehend.

Elon Musk hat mal wieder zu viel Zeit auf seiner eingekauften Plattform X verbracht und dort die Leute mit einem Tränen lachenden Emoji gefragt: „Warum regen sich so viele Leute FÜR die Maschine auf?“ Im Deutschen macht die Formulierung wenig Sinn, doch der CEO von Tesla und SpaceX wollte damit über den Bandnamen Rage Against the Machine witzeln, der in der Übersetzung so viel wie „Wut auf oder gegen die Machine“ bedeutet. Immer wieder ist der Bandname im Internet die Basis für Gags und Memes. Doch Tom Morello, Gitarrist der Band, wollte das Posting in diesem Fall nicht einfach so stehen lassen. Er konterte.

Wussten RATM 1996 schon mehr als wir?

Morello teilte anlässlich Musks diffusem Beitrag das Albumcover vom 1996er EVIL EMPIRE-Albumcover. Dazu merkte er kurz und knapp an: „Lustig, weil Elon das Kind auf dem Cover von EVIL EMPIRE war.“ Ebenso scherzhaft austeilend wie Musk machte dies nun also das RATM-Mitglied, ohne weiteren Kontext zu liefern. Beide X-Nutzer erhielten für ihre Beiträge viele Likes und Reaktionen.

Das wirre Maschinen-Posting von dem Mann mit dem über 250-Milliarden-US-Dollar-Vermögen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Morellos persönlicher Konter:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Diese Antwort von Morello ist Teil einer längeren Geschichte von mal ernsteren, mal loseren Auseinandersetzungen zwischen Musiker:innen und dem Unternehmer in den sozialen Medien. So hatte Blink-182-Gitarrist Tom DeLonge den 53-Jährigen in einem Tweet zum Beispiel lapidar aufgefordert, „aufzuhören, zu versuchen, dass die Leute dich mögen“. 2023 kritisierte Dave Davies von The Kinks Elon Musk wegen der Änderungen an der Plattform, die dazu führten, dass Beiträge seiner Band mit Warnhinweisen versehen wurden.

Ehrung für Tom Morello

Tom Morello, der für seine stets scharsinnige politische Kommentierung bekannt ist, wird im September mit dem 2024er Woody Guthrie Prize ausgezeichnet. Diese jährliche Auszeichnung ehrt Personen, die den Geist von Guthries sozialem Bewusstsein und musikalischem Erbe verkörpern. Zu den bisherigen Preisträger:innen gehören unter anderem Pete Seeger, Mavis Staples, Kris Kristofferson, John Mellencamp, Chuck D, Joan Baez, Bruce Springsteen und Pussy Riot.

Morello würdigte Guthrie mit den Worten: „Woody Guthrie war ein furchtloser Aufrührer, ein Sechs-Saiten-Anstifter, ein poetischer Wahrheitsverkünder und ein harmonisierender Rebell. Er war der ursprüngliche Punkrocker, dessen Leben, Musik, Kunst und Texte Leuchttürme der Gerechtigkeit und Befreiung für die Unterdrückten waren. In meiner eigenen Arbeit war Woody eine Inspiration, es so zu sagen, wie ich es sehe, ohne Kompromisse oder Entschuldigung, und meine Lieder (und seine Lieder) auf der Streiklinie und an der Barrikade zu spielen, wann und wo immer Menschen Stellung beziehen.“