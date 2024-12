Franka Potente spricht erstmals über ihre Krebsdiagnose

Franka Potente bekämpfte abseits der Öffentlichkeit ihre schwere Erkrankung.

Die heute 50-jährige Franka Potente bekämpfte abseits der Öffentlichkeit die tückische Krankheit – und hat sie offenbar besiegt.

Franka Potente wusste: „Da stimmt etwas nicht“

Die Diagnose erreichte die Schauspielerin im April 2023. Potente war zum Arzt gegangen, nachdem sie auf der rechten Seite leichte Beschwerden hatte. Eine Mammographie brachte kein Ergebnis. Potente forderte daraufhin noch weitere Untersuchungen an. „Ich kann nur jedem empfehlen, auf die innere Stimme zu hören und sich notfalls eine zweite ärztliche Meinung einzuholen, wenn man den Eindruck hat, da stimmt etwas nicht“, beteuerte sie gegenüber der „Zeit Online“.

Bildlich beschrieb die „Lola rennt“-Darstellerin, was sie gefühlt hatte, als sie von ihrem Brustkrebs erfuhr: „Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Haus, in dem es auf jeder Etage brennt. Sollen Sie zuerst den Feuerlöscher suchen, den piependen Rauchmelder ausschalten, die Feuerwehr rufen oder rausrennen? Der totale Alarm!“

Der Kampf beginnt

Doch Potente ließ sich nicht so leicht unterkriegen. „Der Anspruch war immer: Ich will nicht sterben“, erzählt Potente der „Zeit Online“, „Selbstmitleid ist keine meiner Charaktereigenschaften.“ Die Schauspielerin riss sich zusammen, verzichtete auf Zucker und Milchprodukte, stürzte sich in den Sport.

Und es hat sich ausgezahlt: Seit Sommer 2024 gilt die gebürtige Münsteranerin als geheilt und fühlt sich sogar fitter als Anfang 20 in den 1990er-Jahren. „Bei ,Lola Rennt‘ war ich untrainiert, das ging schon auf die Puste“, erzählte sie. „Ich bin an der Krankheit gewachsen“, sagt Potente heute. Sie habe sich und ihr Umfeld neu wertzuschätzen gelernt.