Lady Bitch Ray spricht erstmals über ihre Brustkrebs-Diagnose

Lady Bitch Ray hat öffentlich gemacht, dass sie im vergangenen Jahr an Brustkrebs erkrankt ist. In einem Interview mit dem „Stern“ sowie in einem Instagram-Post spricht die Künstlerin offen über die schwere Zeit und wie sie sie bewältigt hat.

Die Diagnose traf sie demnach völlig unerwartet. „Es war ein Schock“, schreibt die promovierte Sprachwissenschaftlerin und Musikerin auf Instagram. Im Gespräch mit dem „Stern“ erklärte sie, welche medizinischen Schritte nötig waren: eine brusterhaltende Operation, Chemotherapie und Bestrahlung. „Ich war neun Monate komplett raus“, erzählt sie.

Der Eingriff und die Behandlungen hätten jedoch gut angeschlagen. Mittlerweile befinde sie sich in der Nachsorge und müsse Medikamente einnehmen, ihr Zustand sei aber stabil, schreibt sie. „Mir geht’s wieder gut.“

Familie und Freunde halfen Lady Bitch Ray

Ihren Dank richtet sie vor allem an Familie und Freunde, die sie in dieser Phase begleitet und gestützt hätten. Emotional sei die Diagnose besonders belastend gewesen, auch wegen ihrer Vorgeschichte: Bereits zweimal hatte sie zuvor mit Depressionen zu kämpfen. „Ey, Schicksal, du hast mich doch schon zweimal auflaufen lassen“, spottet sie.

Neues Buch mit wichtiger Message

Im Herbst soll dann ihr Buch „Amazonenbrüste“ erscheinen, das sich gezielt an von Brustkrebs betroffene Personen richtet. Empowernd und informativ soll das Werk sein, so Lady Bitch Ray. Auf Instagram teilt sie außerdem einen Post mit Bildern aus der Zeit der Chemotherapie sowie verschiedene Schlagzeilen über sie und ihre Erkrankung.

Bekannt wurde Lady Bitch Ray Anfang der 2000er mit feministischen, sex-positiven Rap-Texten. Neben ihrer musikalischen Karriere ist sie auch in der Wissenschaft aktiv. An der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg forscht sie zu Rassismus und Intersektionalität