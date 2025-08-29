Jessie J verschiebt Tournee für zweite Brustkrebs-Operation

Oasis-Falle: Auf diesen Leak sollten Fans jetzt nicht hereinfallen

Die „Price Tag“-Sängerin verschiebt ihre UK- und Europa-Tour.

Jessie J hat angekündigt, ihre geplante UK- und Europa-Tour auf 2026 zu verschieben, da sie sich einer weiteren Operation im Rahmen ihrer Brustkrebs-Behandlung unterziehen muss. Auch die geplanten Shows in Nordamerika wurden abgesagt. Die Sängerin, die im Juni ihre Diagnose öffentlich gemacht hatte, erklärte in einem auf Instagram veröffentlichten Video: „Leider muss ich mich einer zweiten Operation unterziehen, nichts allzu Ernstes, aber es muss bis Ende des Jahres passieren. Genau in diese Zeit fallen meine geplanten Tour-Termine.“ Die Musikerin zeigte sich sichtlich frustriert über die Situation: „Es tut mir so leid, ich fühle mich traurig und wütend, aber ich muss gesund werden.“

Die Sängerin wendet sich an ihre Fans:

Die ursprünglich für Oktober 2025 geplante UK- und Europa-Tour wird nun in den April 2026 verschoben. Tickets, die bereits erworben wurden, behalten ihre Gültigkeit. Die Nordamerika-Termine, die im November starten sollten, werden hingegen komplett gestrichen.

Offener Umgang mit Krankheit

Im Juni hatte Jessie J bereits ihre erste Operation nach der Brustkrebs-Diagnose überstanden. Damals erklärte sie auf Instagram, dass sie den offenen Umgang mit ihrer Krankheit bewusst gewählt habe, um anderen Betroffenen Mut zu machen. Nur wenige Wochen zuvor ist ihre Single „No Secrets“ erschienen. Ein Song, der für Jessie J durch seine Nähe zu ihrer Diagnose eine besondere persönliche Bedeutung gewonnen hat, wie sie damals via Instagram mitteilte.

Gesundheitliche Herausforderungen

In den vergangenen Jahren hat Jessie J, die mit bürgerlichem Namen Jessica Ellen Cornish heißt, mehrfach gesundheitliche Rückschläge erlitten. Dazu gehören eine Schlaganfall-Erfahrung im Alter von 18 Jahren, eine Fehlgeburt im Jahr 2021 sowie eine vorübergehende Hörstörung infolge der Menière’schen Krankheit im Jahr 2020. 2023 brachte sie ihr erstes Kind zur Welt. Sie machte zudem öffentlich, dass bei ihr ADHS und Zwangsstörungen (OCD) diagnostiziert wurden.

Trotz dieser Herausforderungen stand die Musikerin zuletzt wieder mehrfach auf der Bühne. Wie es mit den abgesagten US-Shows weitergeht, ist derzeit unklar. In ihrem Instagram-Video betonte Jessie J jedoch, dass sie für 2026 weitere Auftritte plane. Ihre Fans wolle sie so bald wie möglich wiedersehen.