Frankfurter W-Festival plant Line-up u.a. mit Annett Louisan, Zoe Wees und Miriam Davoudvandi

Annett Louisan bei einem Konzert im Tempodrom am 01. Dezember 2007 in Berlin.

Das Frankfurt W-Festival feiert sein zehntes Jubiläum und wird erneut Frauen quer aus der Kulturlandschaft eine Bühne geben. Das Event soll vom 25. bis 27. Mai stattfinden und Konzerte, Lesungen sowie einen musikalischen Nachwuchswettbewerb präsentieren.

Eine Besonderheit des ehemals als „Women of the World“ bekannte Festival ist es dabei, den Fokus ausschließlich auf Künstlerinnen und Frauen aus dem Musik- und Entertainment-Bereich zu legen. Die geplanten Auftritte werden an verschiedenen Orten der Frankfurter Innenstadt stattfinden. Zu den diesjährigen Acts darf das Festival unter anderem Annett Louisan und Zoe Wees zählen.

Darüber hinaus soll eine weitere Konferenz mit dem Titel „Frau x Macht x Zukunft!“ geplant sein. Thematisch wird es sich hier sowohl um die Zukunft als auch um Gleichberechtigung der Frau in der Musikindustrie drehen. Zu den Sprecherinnen der Konferenz gehören unter anderem die Musikjournalistin Miriam Davoudvandi und die ehemalige VIVA-Moderatorin Minh-Khai Phan-Thi. Als Abschluss soll eine Lesung „Von mir zu dir – Frauen-Briefe, die die Welt bedeuten“ von Schauspielerin Claudia Michelsen, Schauspieler Devid Striesow und Joy Denalane das Festival abrunden.

Tickets könnt ihr ab sofort auf reservix.de erwerben.