Franz-Ferdinand-Sänger muss 15 Stunden auf Hilfe nach Autopanne warten

Alex Kapranos fragt im Internet: „Ist das jetzt mein Leben? Auf den LKW zu warten, der nie kommt?“

Für Alex Kapranos fing der September gar nicht gut an. Denn erst hatte er mit seinem Fahrzeug eine Panne und blieb liegen, dann kam der Autodienst einfach nicht schnell genug zur Hilfe. Auch nach mehrmaligen Kontaktversuchen ließ sich der Support kaum beschleunigen – der Franz-Ferdinand-Sänger teilte in den Socials mit, dass er letztlich 15 Stunden darauf warten musste, dass man ihn zur Seite stand.

„Ist das normal?“

Kapranos hatte am Montag, den 2. September, einmal richtig Zeit, um über sein Leben nachzudenken. Schließlich musste er sich, nachdem sein Gefährt nicht mehr weiter wollte, stundenlang wahlweise mit dem RAC-Autoservice (quasi das englische Pendant zum ADAC) und dem Nichtstun herumschlagen. Irgendwann wählte er den öffentlichen Weg und begann via X mit der Außenwelt zu kommunizieren. So markierte er RAC (steht für den Royal Automobile Club) und fragte: „Hallo RAC. Ich warte schon seit sieben Stunden darauf, von einer Autobahnpanne abgeholt zu werden. Ihre Mitarbeiter scheinen nicht zu wissen, was vor sich geht. Oder sie sagen, dass Trucks losgeschickt wurden, obwohl das nicht der Fall ist. Ist das normal? Ist das jetzt mein Leben? Warten auf den LKW, der nie kommt?“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wo genau Alex Kapranos sich zum Zeitpunkt des Autoversagens aufhielt, ist nicht bekannt. Jedoch zeigten sich Fans des Musikers besorgt und fragten nach, ob er die Situation konkreter schildern könne. Worauf der 52-Jährige reagierte: „Oh, ich habe mit den Leuten vom Autodienst am Telefon gesprochen. Die Antwort lautet nur „Ich weiß es nicht“ oder man wird in der Warteschleife gehalten und dann aufgelegt.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nach 14 Stunden immer noch keine Hilfe in Sicht

Das Franz-Ferdinand-Mitglied hielt es danach eine Weile ohne X aus, bis er auf der Plattform vermeldet: „Hallo RAC. Wie ich sehe, antwortet ihr jetzt auf Tweets, aber nicht auf meine. Ich warte nun schon seit fast 14 Stunden auf einen LKW. Habt ihr eine Ahnung, was da los ist?“ Während seine X-Follower:innen immer wieder das Gespräch mit dem UK-Artist suchten, brauchte der Autodienst noch ein bisschen länger, um zu reagieren. So schrieb Kapranos erst nach einer weiteren Stunde Wartezeit: „Ein Fahrer ist eingetroffen. 15 Stunden nachdem ich die erste Panne hatte. Natürlich werde ich meine über 20-jährige RAC-Mitgliedschaft kündigen, sobald ich nach Hause komme.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Leute vom Autoservice haben eine andere Sicht auf die Dinge

Kapranos wurde erlöst, doch der Autodienst fühlt sich nun falsch repräsentiert. Gegenüber „NME“ berichteten sie: „Wir retteten Alex um 21 Uhr von der Autobahn, schleppten ihn zu einer nahe gelegenen Autobahnraststätte und brachten ihn gemäß seiner Police in einem Hotel unter. Am nächsten Tag kamen wir erneut zu ihm, um den Schaden zu beheben.“ Dazu wiederum hat sich der Sänger bisher nicht öffentlich geäußert.