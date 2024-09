Oasis: Jetzt bringen sich zwei Urgesteine für die Live-Reunion ins Spiel

Wer wird mit Noel und Liam auf der Bühne stehen?

Wer wird bei der Oasis-Reunion auf derBühne stehen? Noel Gallagher, Liam Gallagher, logo, klar. Bei Gitarrist Bonehead sind sich auch sehr viele sicher. Aber auch zwei Schlagzeuger aus der Frühphase der Band machen sich Hoffnungen. Mehr oder weniger.

Der ehemalige Drummer Tony McCarroll kam in den 1980er-Jahren zu Oasis, er trat zunächst unter dem Namen The Rain auf, bevor Noel hinzustieß. Nach der Gründung von Oasis trommelte McCarroll auf den ersten beiden Alben „Definitely Maybe“ und „(What’s The Story?) Morning Glory“. Er wurde 1995 aus der Band entlassen – und verklagte sie später auf Tantiemen. In der„Supersonic“-Doku von 2016 bekannte McCarroll, dass er noch immer jeden Tag an den Rauswurf denke. Aber wer täte das nicht.

Im Gespräch mit „MailOnline“ sagte der Schlagzeuger, er hege keinen Groll und sei nicht verärgert darüber, dass er möglicherweise auf die Teilnahme bei der Tournee verzichten muss, die im nächsten Jahr schätzungsweise 400 Millionen Pfund einbringen wird.

„Ich freue mich für Noel und Liam. Ich freue mich wirklich für sie … Und ich freue mich mehr als alles andere für die Fans und für die Generationen, die Oasis nicht gesehen haben.“ Allerdings sei er skeptisch, was eine Berücksichtigung im Lineup von „Oasis 2025“ angeht.

Er sagte auch, dass die Band noch nicht mit ihm über die Reunion-Pläne gesprochen hat: „Sie haben sich noch nicht gemeldet und um ehrlich zu sein, halte ich nicht den Atem an.“

„Ich glaube, wir wussten alle, dass es passieren würde und passieren musste … Ob es nun 15 Jahre lang ein Schwindel war, weiß ich nicht. Am Ende des Tages sind sie Brüder – vielleicht hat ihre Mutter Peggy ihre Köpfe zusammengesteckt und gesagt ‚klärt das‘.“

Nun kommt Alan White

Der ebenfalls ehemalige Oasis-Schlagzeuger Alan White hat derweil mit einem kryptischen Social-Media-Post angedeutet, dass er sich der Band bei ihrer ausverkauften Reunion-Tournee 2025 anschließen könnte.

Der heute 52-jährige teilte ein Bild seines Drumkits, auf dem die Union-Jack-Flagge aus der Oasis-Zeit zu sehen ist. Dies heizte die Spekulationen darüber an, ob er bei der mit Spannung erwarteten Reunion-Tournee 2025 dabei sein wird. Allerdings hat aus dem Oasis-Camp noch niemand darauf reagiert.

Ob Oasis in absehbarer Zeit ihr Lineup verkünden? Möglicherweise nicht. Es besteht kein Zeitdruck – alle Konzerte im UK waren in Windeseile ausverkauft. Die müssen nicht mehr werben.