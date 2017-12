Franz Ferdinand zeigen neues Video zu „Always Ascending“

Franz Ferdinand haben ein Video zu ihrer neuen, im Oktober veröffentlichten Single „Always Ascending“ gedreht. Gefilmt wurde in Paris, Regie führte das französische Produktionskollektiv AB/CD/CD.

Sänger Alex Kapranos lässt sich dazu mit folgenden Worten zitieren: „We’re happy to now be Always Ascending on the screen, with ABCDCD capturing the mood of the song and likenesses of the band in perfect detail. This is pretty much a typical Sunday afternoon round at Franz Ferdinand’s flat.“

„Always Ascending“ ist die erste Single aus Franz Ferdinands neuem Album, das den selben Titel trägt. ALWAYS ASCENDING erscheint am 9. Februar 2017 und ist das erste Album in neuer Besetzung: Gitarrist, Co-Songwriter und Gründungsmitglied Nick McCarthy verließ Franz Ferdinand 2016, später stiegen Julian Corrie (Keyboards) und Dino Bardot (Gitarre) ein.

Der Nachfolger von RIGHT THOUGHTS, RIGHT WORDS, RIGHT ACTION(2013) wurde in den Londoner RAK Studios sowie in den Motorbass Studios in Paris mit Produzent Philippe Zdar (Beastie Boys, Phoenix, Cassius) aufgenommen.