Neues Album, neuer Song: Franz Ferdinand kehren mit „ALWAYS ASCENDING“ zurück

Sie haben mehr als nur ihr Wort gehalten: Nachdem Franz Ferdinand am Montag mit der rhetorischen Frage „Are You Ready?“ ankündigten, in den kommenden Tagen neue Musik hören zu lassen, haben sie das nun getan. Am Mittwoch stellten sie ihren neuen Song „Always Ascending“ vor – und der steht nicht alleine da: Ihre Quasi-Comebacksingle ist gleichzeitig der Titeltrack ihres neuen Albums.

ALWAYS ASCENDING wird also das fünfte Album von Franz Ferdinand heißen und am 9. Februar 2018 erscheinen. Zehn Songs sollen darauf zu hören sein, die Tracklist findet Ihr weiter unten. Die Platte ist die erste in neuer Besetzung: Gitarrist, Co-Songwriter und Gründungsmitglied Nick McCarthy verließ Franz Ferdinand 2016, später stiegen Julian Corrie (Keyboards) und Dino Bardot (Gitarre) ein.

Der Nachfolger von RIGHT THOUGHTS, RIGHT WORDS, RIGHT ACTION (2013) wurde in den Londoner RAK Studios sowie in den Motorbass Studios in Paris mit Produzent Philippe Zdar (Beastie Boys, Phoenix, Cassius) aufgenommen.

Ein Tour haben Franz Ferdinand ebenfalls angekündigt.

Hört hier Franz Ferdinands neuen Song „Always Ascending“ im Stream:

Franz Ferdinand auf Deutschland-Tour 2018:

01.03.2018 Hamburg – Mehr! Theater

05.03.2018 Köln – Palladium

07.03.2018 Berlin – Tempodrom

12.03.2018 München – Tonhalle

„ALWAYS ASCENDING” von Franz Ferdinand – die Tracklist:

1. Always Ascending

2. Lazy Boy

3. Paper Cages

4. Finally

5. The Academy Award

6. Lois Lane

7. Huck And Jim

8. Glimpse Of Love

9. Feel The Love Go

10. Slow Don’t Kill Me Slow