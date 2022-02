Frausein vs. Karriere: Florence + the Machine veröffentlichen neuen Song „King“

Ohne jede Vorankündigung haben Florence + the Machine am Mittwoch einen neuen Song veröffentlicht. In „King“ geht es um nicht weniger als die potentiellen Karriereeinschnitte, die Frauen auch in der Popbranche hinnehmen müssen, wenn sie eine Familie gründen möchten. Männer müssten das, so Sängerin Florence Welch, in der Regel nicht.

Seht hier das offizielle Musikvideo zu „King“, bei dessen Dreh Autumn de Wilde Regie führte:

„King“ beginnt mit den Zeilen:

„We argue in the kitchen about whether to have children

About the world ending and the scale of my ambition

And how much is art really worth

The very thing you’re best at

Is the thing that hurts the most

(…)

I am no mother, I am no bride, I am King“

Florence Welch führt aus: Als Künstlerin habe sie sich nie viele Gedanken über ihr Geschlecht gemacht. „In dem was ich tat war ich genau so gut wie all die Männer, ging raus und nahm es mit ihnen auf“, sagt sie. Jetzt aber, da sie als Frau in ihren 30ern über ihre Zukunft nachdächte, fühle sie plötzlich einen Riss, der durch ihre Identität und ihre Verlangen ginge. Sie will Performerin sein – aber gleichzeitig eine Familie zu wollen, erscheint ihr als Frau schwerer als für männliche Künstler. Sie habe sich stets in einer Reihe mit männlichen Performern gesehen. Zum ersten Mal aber fühlte sie nun eine sich aufbauende Mauer zwischen sich und ihren Idolen. „Ich muss Entscheidungen treffen, die sie nie treffen mussten“, so Welch.

Ein neues Album haben Florence + the Machine noch nicht angekündigt, wohl aber Live-Auftritte: Am 10. Juni etwa werden sie beim neuen Festival „Tempelhof Sounds“ in Berlin als Headliner auftreten.

Das aktuelle Album von Florence Welch und ihrer Band HIGH AS HOPE erschien 2018.