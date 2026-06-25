Fusion: Es sind Sonderzüge von und nach Berlin im Einsatz

Ausgetanzt und bereit für den Heimweg? Die Fusion-Rückfahrt läuft per Shuttle ab Gelände nach Neustrelitz – von dort bringen Sonderzüge zurück nach Berlin.

Das Fusion Festival in Lärz ist bereits in vollem Gange. Seit Mittwoch, dem 24. Juni, reisen Tanzwütige aus ganz Deutschland nach Mecklenburg-Vorpommern an, um bei der Fusion dabei zu sein. Viele setzten sich dafür ins eigene Auto, doch wer durch Berlin musste, konnte am Mittwoch auch mit einem eigenen Fusion-Express direkt nach Neustrelitz fahren. Am Sonntag und Montag geht es mit dem Sonderzug auch wieder heim. Hier alle Infos dazu.

Der Fusion-Express nach Neustrelitz

Es geht nicht nach Hogwarts, sondern auf den ehemaligen Flugplatz, auf dem die Fusion stattfindet. Die Sonderzüge für das Festival starteten ab der Haltestelle Gesundbrunnen und fuhren ohne Zwischenstopp zum Bahnhof Neustrelitz. Vom Rummelplatz in der Gemeinde sammelten Shuttle-Busse die gestrandeten Festivalsuchenden auf und brachten sie an ihr Ziel.

So geht der Heimweg und das ist der Preis

Für die Abreise am Sonntag und Montag wird der Spieß umgedreht: Die Shuttle-Busse fahren am Sonntag und Montag von 8 bis 21 Uhr nach Neustrelitz.

Der Abholservice ist nur mit Festivalticket möglich und kostet für die einfache Fahrt 6 Euro. Dort stehen Züge bereit, die die übermüdeten und ausgetanzten Festival-Seelen zurück nach Berlin bringen.

Feste Zeiten gibt es dafür nicht – die Züge fahren nach Bedarf und haben jeweils Kapazität für rund 1.000 Menschen. Finanziert werden die Express-Züge von den Ländern Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sowie vom Veranstalter des Festivals.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Verkehrsbund Berlin-Brandenburg bittet Reisende, aus Platzmangel auf Fahrradmitnahme zu verzichten. Der Drahtesel bleibt also am besten schon vor der Anreise zuhause, damit alle in der Hitze möglichst schnell heimkommen und Schlaf nachholen können.