Das Fusion Festival 2026: Tickets, Anreise und Wetter

Das Fusion Festival 2026 startet am 24. Juni in Lärz. Hier erfahrt ihr alles zu Tickets, Anreise per Bahn oder Auto und was ihr zum Wetter wissen müsst.

Ab Mittwoch, den 24. Juni, ist es so weit: Das Fusion Festival öffnet die Pforten des ehemaligen sowjetischen Militärflugplatzes in Lärz. Mit 40 Bühnen und über 3.300 verschiedenen Acts freuen sich bereits Tausende auf das Festival, das ausdrücklich Werte gegen Rechts vertritt.

Tickets

Wer sich auf das Festival gefreut hat, aber noch keine Tickets bekommen hat, muss leider bis übernächstes Jahr warten. Denn das Fusion Festival macht 2027 eine kreative Pause und ist in diesem Jahr ausverkauft. Damit das Fusion seinen Werten als tolerantes und nachhaltiges Festival treu bleiben kann, liegt die Ticketanzahl stets unter 70.000 – und der Zugang zum Kauf eben jener Tickets wird verlost. Wer bisher kein Losglück hatte, muss entweder ein Jahr warten oder auf der Ticketbörse des Fusion Festivals nachschauen. Dort findet die Ticketvergabe allerdings dynamisch statt.

Line-up

Das Line-up dieses Jahr wird spektakulär – so wird zumindest vermutet. Denn ein offizielles Line-up gibt das Festival stets erst ab Festivalbeginn bekannt. Während die ganz großen DJ-Line-ups noch nicht veröffentlicht wurden, kann man sich schon jetzt auf viele angekündigte Bands freuen.

Unter anderem werden folgende Acts spielen: Baran Kok, Chefket, Josi Miller, Ho99o9, SLIFT, Slomosa, Die Knöpfe, Gaye Su Akyol, Jimi Tenor und Fulu Miziki.

Das vollständige Programm könnt ihr direkt in der Fusion Festival App nachlesen und euch die besten Acts markieren, um nicht den Überblick zu verlieren.

Anreise

Wer auf dem ehemaligen Flugplatz feiern will, sollte keinesfalls mit einem alten Militärhelikopter anreisen. Weitaus bessere Optionen, um zum Festivalgelände zu gelangen, sind Bahn und Auto. Mit dem Auto geht es über die A24 auf die A19 Richtung Rostock, Ausfahrt 18 (Röbel), dann B198 Richtung Neustrelitz und hinter Vietzen rechts nach Lärz.

Wer mit der Bahn anreisen möchte, sollte sich auf volle Züge gefasst machen. Empfohlen wird, möglichst frühe Züge zur Anreise zu nehmen. Zielbahnhof ist Neustrelitz, von wo aus Shuttlebusse zum Festivalgelände fahren. Aufgrund des hohen Andrangs stellt die Bahn am Mittwoch zwei Züge von Berlin Gesundbrunnen direkt nach Neustrelitz zur Verfügung. Der erste fährt um 10:09 Uhr ab, der zweite um 13:09 Uhr – vorausgesetzt, alles klappt.

Wetter

Das Wetter wird mit bis zu 35 Grad sehr heiß, weshalb es wichtig ist, an Sonnenschutz zu denken und viel Wasser zu trinken. Wer gut hydriert ist und es trotz möglicher Zugverspätungen zum Festivalgelände geschafft hat, darf sich auf mehrere Tage Festival freuen.