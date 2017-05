„Game of Thrones“: HBO arbeitet an 4 weiteren Serien zur Fantasy-Saga

Im Sommer startet die siebte Staffel der Serie „Game of Thrones“, ein Jahr später endet die Serie dann mit der finalen Staffel. Für HBO würde damit ein lukratives Franchise enden, was nun wohl mit der Planung von Spin-off-Serien verhindert werden soll. Wie der zumeist gut informierte „Hollywood Reporter“ berichtet, arbeiten verschiedene Autoren gerade Geschichten aus, die in verschiedenen Zeiten des fiktiven Kontinents Westeros spielen.

Die Welt von „Game of Thrones“ ist äußerst komplex, verschiedene royale Familien und Völker bewohnen sie, die Mythologie hinter dem Kampf um den Eisernen Thron lässt etliche Geschichten zu, die nun auf HBO erzählt werden könnten. Der Schöpfer der Buchvorlage, George R.R. Martin, ist ebenfalls mit der Arbeit an neuen Konzepten betraut. Ob am Ende wirklich vier Serien gedreht werden, steht bisher noch aus. HBO möchte erst einmal alle Optionen ausarbeiten.

Dan Weiss und David Benioff, die aktuellen Showrunner der Serie, sind in den Schreibprozess nicht involviert, sie sind noch mit dem Ende der regulären Serie beschäftigt. Später sollen sie die neuen Serien aber als Produzenten betreuen. Starttermine für die „Game of Thrones"-Nachfolger gibt es noch nicht, der Produktionsprozess habe gerade erst begonnen. Fans der Serie können sich also noch in Ruhe auf die verbliebenen Episoden konzentrieren. Am 16. Juli startet die kommende Staffel, zu der es auch schon einen Teaser-Trailer gibt: