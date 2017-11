„Game of Thrones“-Staffel 7 als DVD und Blu-ray: Weihnachten wird teuer

Bis „Game of Thrones“ in die achte und letzte Staffel geht, wird noch einige Zeit verstreichen. Die finalen sechs Folgen sollen allesamt an Spielfilmlänge grenzen und werden gerade gedreht. Mit einer Ausstrahlung ist erst spät 2018 zu rechnen, im schlimmsten Fall wird die allerletzte Folge erst zu Beginn 2019 laufen. Bis dahin haben „Game of Thrones“-Fans also noch ausreichend Zeit, die gesamte bisherige Serie noch einmal Revue passieren zu lassen.

Die Staffeln 1-6 von „Game of Thrones“ sind ja seit längerer Zeit im Handel verfügbar, am 14. Dezember folgt nun auch die aktuelle Staffel 7, die bei der Ausstrahlung leider von Pannen und Leaks begleitet wurde. Dafür aber immerhin großartige Action mit Drachen und Zombies bot und die Bündnisse für die finalen Schlachten um Westeros festlegte. Die komplette Staffel 7 erscheint kurz vor Weihnachten für 29,99 Euro auf Amazon. Bei der Standard-Variante auf DVD und Blu-ray ist ebenso die animierte Vorgeschichte „Conquest & Rebellion“ enthalten, das Art Department und die Autoren gewähren ebenfalls Einblicke in die Entstehung der Show.

Media Markt und Saturn bieten ebenfalls ab dem 14. Dezember eine exklusive Variante der siebten Staffel, der Box wird ein kleiner Thron beiliegen – zumindest bei der Blu-ray-Variante für 34,99 Euro. Für die richtig Sammelwütigen hat Amazon allerdings das netteste Gimmick. Für knapp 130 Euro verkauft Amazon Staffel 1-7 von „Game of Thrones“ in verschiedenen Komplettboxen, dazu gibt es entweder in der normalen DVD/BD-Variante Artwork und Fotobuch. Oder in der Ultimate Collector’s Edition eine Drachenstatue. Der Spaß kostet dann 300 Euro. Am besten schaut Ihr selbst bei den Online-Händlern vorbei und vergleicht. Damit Ihr nicht eine Box mit Krams kauft, die ihr eigentlich nicht braucht.

Oder man wartet eben bis die Serie komplett vorbei ist und schlägt dann zu.