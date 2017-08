„Game of Thrones“ wurde gerade richtig böse von „Rick and Morty“ gedisst

Die aktuelle „Game of Thrones“-Staffel ging am Montag ins Finale, seitdem diskutieren Fans darüber, wie es in der letzten Staffel weitergehen könnte. Und wann diese Staffel überhaupt erscheinen wird, immerhin beginnen die Dreharbeiten erst im Oktober. Dazu werden nun auch Stärken und Schwächen der siebten Staffel ausgewertet. Zu den Stärken gehört die teilweise bombastische Inszenierung von Settings und Actionszenen, zu den Schwächen eindeutig die vielen Logiklöcher in den Drehbüchern. Und die kaputten Timelines in vielen Episoden.

Es ist der größte Kritikpunkt an den jüngsten Folgen von „Game of Thrones“. Die Reisen und Zeiten sind nicht mehr nachvollziehbar, für epische Momente wird Logik teilweise über Bord geworfen. Bei adult swim, dem Studio hinter der aktuell wahrscheinlich besten Comic-Serie „Rick and Morty“, sieht man das Drehbuch-Problem anscheinend ähnlich. Und hat deshalb einen fiesen Diss in Richtung der „Game of Thrones“-Autoren in eine Episode eingebaut:

THIS FADED IN AT THE END OF RICK AND MORTY AND I AM LOSING MY GD MIND. BEYOND SAVAGE. #GameOfThrones pic.twitter.com/DQ4SyvH3MD — Nik (@nhimak) 28. August 2017

Ein Zuschauer hat die schnell eingeblendete Tafel im Abspann der aktuellen Episode von „Rick and Morty“, die am Montag in den USA Premiere feierte, abfotografiert und auf Twitter verbreitet. Der Schriftzug meint, dass gut geschriebene „Game of Thrones“-Folgen der Vergangenheit angehören, die Klasse der Serie gestorben sei.

Dass die Comic-Serie Spitzen verteilt, ist nun keine Neuigkeit – immerhin haben sie McDonald’s mit einer Episode dermaßen unter Druck gesetzt, dass eine alte Nugget-Sauce aus den 90ern noch einmal auf den Markt kommt. Von dem Witz in Richtung „Game of Thrones“ distanzieren sich nun aber sogar die Schöpfer der Serie. Via Twitter beteuern sie, dass irgendein Mitarbeiter von adult swim die Schrifttafel reingemogelt haben muss:

We had nothing to do with that game of thrones bumper after last night’s ep. We hadn’t seen it, that was all @adultswim. We ❤️Thrones. — Rick (((and Morty))) (@RickandMorty) 28. August 2017

Produzent und Synchronsprecher Justin Roiland schloss sich dem Statement des offiziellen Accounts an:

Just FYI, we had nothing to do with the GOT adult swim bumper from last night. Didn’t even notice it. — Justin Roiland (@JustinRoiland) 28. August 2017

So dreist die Häme über die neue „Game of Thrones“-Staffel auch ist, es stimmt halt. Und „Rick and Morty“ ist selbst eine unfassbar geschickt geschriebene Sendung, daher wahrscheinlich die berechtigte Arroganz.