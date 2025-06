Electric Callboy bei Rock am Ring 2025: Eine Hommage an Linkin Park?

Rock am Ring 2025: Sicherheit und Respekt an höchster Stelle

Seit Wochen laufen die Vorbereitungen für das Festival Rock am Ring 2025 – und jetzt ist es endlich so weit. Vom 6. bis 8. Juni treten rund 100 Künstler:innen auf vier Bühnen auf. Viele Acts waren bereits seit Monaten bekannt. Doch der offizielle Startschuss am Freitagmittag überraschte die Fans: Um 13:30 Uhr betrat ein Secret Act die Bühne bei Rock am Ring: Electric Callboy. Und die Band hatte noch eine besondere Überraschung im Gepäck: eine Cover-Version von „In the End“, dem Linkin-Park-Klassiker.

Linkin Park: Gerüchte um Headliner-Auftritt

Die Wahl des Songs dürfte kein Zufall gewesen sein. Monate lang brodelte die Gerüchteküche: Kommen Linkin Park etwa als Headliner zurück nach Deutschland? Zahlreiche Anzeichen deuteten darauf hin. Die Band feierte jüngst ein spektakuläres Comeback mit Emily Armstrong als neuer Sängerin, ist derzeit weltweit auf Tour und spielt mehrere europäische Festivals. Außerdem: Linkin Park waren bereits fünf Mal bei Rock am Ring zu Gast.

Doch die Hoffnungen wurden mit der finalen Bandwelle enttäuscht, Linkin Park tauchten im Line-up nicht auf. Schließlich machte Matt Schwarz, Geschäftsführer von Eventim Live und DreamHaus, noch 2024 im Interview mit „morecore.de“ die Spekulationen offiziell zunichte: „Linkin Park werden nächstes Jahr nicht bei uns auftreten.“ Zwar habe er der Band ein persönliches Angebot unterbreitet, jedoch habe sich das Management gegen Festivalshows entschieden.

Electric Callboy als musikalischer Trost?

Möglicherweise war es genau dieser enttäuschte Erwartungshorizont, den Electric Callboy bei Rock am Ring mit ihrer Performance adressieren wollten. Ob bewusst oder unbewusst, sie haben damit bestimmt die Herzen einiger Besucher:innen zumindest teils geheilt. Der zweite Secret Act des Tages kam genau so überraschend: Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys betraten um punkt 15 Uhr die Mainstage. Danach startete das reguläre Programm auf der Utopia Stage, mit der Hardcore-Band Knocked Loose.

Musikexpress ist das gesamte Wochenende für euch vor Ort und berichtet live vom Festivalgelände. Bleibt dran!