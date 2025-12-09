Gene Simmons über Kiss-Auftritt bei Super Bowl: „Wie viel?“

Gene Simmons antwortet auf Frage nach Kiss-Reunion bei alternativer Super Bowl Halftime Show mit klarer Ansage: Es sei eine Frage des Geldes.

Gene Simmons wurde gemeinsam mit seinen Kiss-Bandkollegen bei den Kennedy Center Honors von US-Präsident Donald Trump geehrt. Neben ihm gab es noch Auszeichnungen für Sylvester Stallone und Gloria Gaynor. Auf dem roten Teppich zum großen Event befragten Reporter:innen Simmons schließlich zu einem möglichen Super-Bowl-Auftritt. Seine Reaktion sprach Bände.

Kiss bei der „All-American Halftime Show“?

Konkret ging es um die„All-American Halftime Show“. Hierbei handelt es sich um eine Alternative zur eigentlichen Super Bowl Halftime Show, bei der wiederum Bad Bunny auftreten wird. Die vom rechts-politischen Lager in den USA organisierte Show-Alternative ist kontrovers diskutiert. Wer gibt sich dafür her? Wer will hier sympathisieren? Und ist eine Wiedervereinigung von Kiss möglich, um bei eben dieser Veranstaltung eine Performance hinzulegen?

Wirklich eine Frage des Geldes?

Der Bassist kam schnell zum Punkt und antwortete den Fragenden am Red Carpet bloß: „Wie viel?“ Auf die Antwort eines Interviewers, dass dies wohl „verhandelbar“ sei, entgegnete der 76-Jährige dann lediglich: „Sagt wer?“

Gene Simmons schloss das Interview mit der Aussage: „Es ist mehr, als du jemals in deinem Leben verdienen könntest“, womit er wohl auf sein Gehalt für solch einen Auftritt anspielen wollte.

Hier gibt es den Interviewmitschnitt mit einem Poker-Face-Simmons:

Doch Simmons schien die Frage generell nicht wirklich ernst genommen zu haben. Ein Auftritt bei der Show-Alternative ist daher unwahrscheinlich.

