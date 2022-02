George R. R. Martin arbeitet mit Marvel an neuer Comic-Buchreihe

Foto: via Getty Images, Christopher Polk/NBC. All rights reserved.

George R.R. Martin hat die „Wild Cards“-Saga für eine neue Comic-Reihe adaptiert. Das gab der Comic-Verlag Marvel bekannt. Bei der Saga handelt es sich um ein Werk, das „mehr als 25 Romane, 20 Kurzgeschichten umfasst und von mehr als 40 Autoren über drei Jahrzehnte geschrieben wurde“.

Die „Wild Cards“-Reihe erzählt eine alternative Geschichte, in der die Erde die Heimat von Individuen mit Superkräften ist. Wenn ein Mensch mit dem außerirdischen „Wild Card“-Virus infiziert wird, stehen die Chancen gut, dass er getötet wird, was in der Story als „Ziehen der schwarzen Königin“ bezeichnet wird.

„Die meisten Überlebenden würden zu „Jokern“ mutieren. Ein paar Glückliche werden „Asse“ genannt und sind mit Superkräften ausgestattet, die sie für heroische Ziele einsetzen können – oder für schurkische“, fasste Marvel in einem Statement die Handlung zusammen.

George R. R. Martin werde diese Geschichte jetzt erstmals als Comic herausbringen, teilte Marvel weiter mit. Laut dem Verlag soll die limitierte Serie unter dem Titel „The Drawing of Cards“ veröffentlicht werden und wird von dem bekannten Comic-Autor Paul Cornell verfasst und von Mike Hawthorne gezeichnet.

George R. R. Martin sagte über die Zusammenarbeit: „Wie meine Fans bereits wissen, hat das Wild-Cards-Universum einen besonderen Platz in meinem Herzen. Deshalb freut es mich sehr, dass eine Größe in der Industrie wie Marvel die Geschichte von Anfang an als Comic herausbringen möchte“.

Paul Cornell fügte hinzu, „Wild Cards“ sei eine einzigartige Superhelden-Geschichte und habe großen Einfluss auf das Genre gehabt. Es sei für ihn eine Ehre und Freude zugleich die Geschichte bei Marvel herauszubringen. Er hoffe, den ursprünglichen Autor*innen der Reihe gerecht werden zu können.

Die Serie soll bereits am 1. Juni erscheinen. Die „Wild Cards“-Reihe wird bereits seit 1987 von mehreren Autor*innen in Kurzgeschichtenanthologien oder Romanen geschrieben und von George R. R. Martin herausgegeben.