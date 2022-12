GfK-Jahrescharts: Das sind die größten Alben- und Single-Hits 2022 in Deutschland

ZEIT von Rammstein sei das erfolgreichste Album in Deutschland im Jahr 2022, hat eine Erhebung der GfK Entertainment ergeben. Das Marktforschungsinstitut ist Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts und veröffentlichte nun die verkaufsträchtigsten Alben und Singles der Deutschen in diesem Jahr.

Die beliebtesten Alben 2022

Rammstein verkauften bereits in der ersten Woche nach Veröffentlichung über 160.000 Exemplare ihres achten Studioalbums. Mittlerweile hat sich die Zahl verdoppelt und das Album damit Dreifach-Gold bekommen. Es konnte sich fünf Wochen auf Platz eins der Charts halten und 19 Wochen in den Top 10. Damit war ZEIT auch das am häufigsten in den Charts vertretende Album. Bereits mit ihrem vorherigen Longplayer aus dem Jahr 2019 schaffte es die Band auf Platz eins des Rankings.

Auf Platz zwei landet, wie im Vorjahr auch, Helene Fischer mit RAUSCH, Platz drei belegen ABBA mit VOYAGE. In den Top 10 sind unter anderen auch Harry Styles, Roland Kaiser und Die Toten Hosen vertreten. Hier die komplette Liste:

Top 10 Alben:

„Zeit“ von Rammstein „Rausch“ von Helene Fischer „Voyage“ von ABBA „Midnights“ von Taylor Swift „Harry’s House“ von Harry Styles „Alles aus Liebe: 40 Jahre Die Toten Hosen“ – Die Toten Hosen „Für den Himmel durch die Hölle“ von Kontra K „=“ von Ed Sheeran „Perspektiven“ von Roland Kaiser „30“ von Adele

Die beliebtesten Singles 2022

Single des Jahres ist „Layla“ von DJ Robin & Schürze. Der sexistische Partyschlager sorgte im Sommer für viele Diskussionen. Auf Platz zwei folgt „Heat Waves“ von Glass Animals, gefolgt von Luciano mit „Beautiful Girl“. Hier ist das komplette Ranking:

Top 10 Singles:

„Layla“ von DJ Robin & Schürze „Heat Waves“ von den Glass Animals „Beautiful Girl“ von Luciano „abcdefu“ von Gayle „Shivers“ von Ed Sheeran „As It Was“ von Harry Styles „Where Are You Now“ von Lost Frequencies & Calum Scott „Sehnsucht“ Miksu/Macloud & t-low „Cold Heart“ von Elton John & Dua Lipa „Wildberry Lillet“von Nina Chuba