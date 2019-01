„Ghostbusters 3“ kommt: Bill Murray wahrscheinlich dabei

Im Sommer 2016 startete nach „Ghostbusters 2“ (1989) der dritte Film der Comedy-Horrorreihe in den Kinos. Nur war „Ghostbusters 2016“ eben nicht „Ghostbusters 3“, sondern ein furchtbar schlechtes Reboot der Geschichte. Der vermeintliche Clou damals: Die Geisterjäger waren Frauen, und nicht wie zuvor Männer.

Der Film floppte an den Kinokassen, wurden von Kritikern und Fans der Originael zerrissen. Da half es auch nicht, dass Sony die negativen YouTube-Kommentare zum Trailer des Films nutzte, um „Ghostbusters“ als feministisches Superprojekt zu verkaufen. Jetzt wird das Reboot endgültig aus dem Kanon gestrichen, denn 2020 wird mit „Ghostbusters 3“ eine direkte Fortsetzung zu den Originalen aus den 80ern erscheinen.

Rückkehr der Originalbesetzung

Jason Reitman wird den neuen Film schreiben und auch Regie führen. Er ist der Sohn von Ivan Reitman, der die ersten beiden Filme inszenierte und nun zumindest als Produzent mitwirkt. Das Branchenblatt Entertainment Weekly berichtet am Mittwoch über das kommende Projekt, das sich bereits in der Vorproduktion befindet.

Kooperation

„I’ve always thought of myself as the first Ghostbusters fan, when I was a 6-year-old visiting the set. I wanted to make a movie for all the other fans“, sagt Jason Reitman über „Ghostbusters 3“. Weiter: „This is the next chapter in the original franchise. It is not a reboot. What happened in the ‘80s happened in the ‘80s, and this is set in the present day.“

Der Film wird also in der Gegenwart spielen, Altstars wie Dan Aykroyd und Bill Murray werden sehr wahrscheinlich nur Nebenrollen einnehmen. In älteren Interviews deutete Aykroyd an, dass Murray und er für ein gutes „Ghostbusters“-Drehbuch immer zu haben seien, selbst wenn sie beispielsweise nur als Geist im Film auftauchen würden.