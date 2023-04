Neuer „Ghostbusters“-Film: Sony zeigt Teaser auf CinemaCon

Im Ausschnitt sind die Hauptdarsteller:innen des Films in der Ghostbusters-Feuerwache in New York City zu sehen.

Sony präsentierte am Montag (24. April), dem ersten Tag der CinemaCon in Las Vegas, einen Teaser zum neuen „Ghostbusters“-Film. Das Sequel zu „Ghostbusters: Afterlife“ spielt offenbar wieder in New York, denn McKenna Grace, Finn Wolfhard, Paul Rudd und Carrie Coon – die Hauptdarsteller:innen des Films – trugen Ghostbusters-Uniformen und verrieten, dass sie in New York in der Ghostbusters-Feuerwache unter einem Dach leben werden.

Jason Reitman, der bei „Ghostbusters: Afterlife“ Regie führte, schrieb gemeinsam mit Gil Kenan das Drehbuch. Letzterer wird für den neuen Geisterjagd-Streifen auf dem Regiestuhl Platz nehmen. Auch die Schauspieler:innen Logan Kim und Celeste O’Conner, die bereits im Vorgänger mitspielten, werden wieder in ihre Rollen schlüpfen. Neu in der Besetzung sind Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, James Acaster und Emily Alyn Lind. Auch der Winston-Zeddemore-Darsteller Ernie Hudson wird ein Teil des neuen Films sein. Er spielte bereits in „Afterlife“ mit – genauso wie Bill Murray und Dan Aykroyd. Ob letztere allerdings noch ein weiteres Mal ihre Rollen Peter Venkman und Raymond Stantz verkörpern, ist bislang noch nicht bekannt.

Der neue „Ghostbusters“-Film wird der erste nach dem Tod von Ivan Reitman, dem Regisseur des originalen Ghostbusters von 1984, sein. Er war der Vater von Jason Reitman. Bei einem Screening von „Afterlife“ auf der CinemaCon 2021 habe sich Ivan Reitman zu seinem Sohn Jason herüber gelehnt um ihm etwas ins Ohr zu flüstern, wie sich Jason Reitman erinnert. Er sei davon ausgegangen, sein Vater würde ihm nun sagen, wie stolz er auf ihn sei. Stattdessen sagte Ivan Reitman zu ihm: „Die Aufnahme des Autos, das über die Brücke fährt, musst du wirklich loswerden.“