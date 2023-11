„Ghostbusters: Frozen Empire“: Teaser-Trailer veröffentlicht

Am 28. März 2024 kommt der neue Grusel in die Kinos. Jetzt gibt es erstes Bewegtbildmaterial.

Im Frühjahr 2024 gibt es mit „Ghostbusters: Frozen Empire“ neuen Grusel mit der Spengler-Familie zu erleben. Dieses Mal versuchen sie in einem Top-Secret-Labor in der New Yorker Feuerwache ihre Geisterjäger:innenfähigkeiten weiter auszubauen.

In einem ersten Teaser-Trailer kann man sich nun schon einen ersten Eindruck von den schaurigen Entwicklungen machen, die dann in Gänze ab dem 28. März 2024 in den deutschen Kinos zu sehen sind.

„Ghostbusters: Frozen Empire“-Teaser angucken:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit von der Partie sind die Schauspieler:innen: Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, Celeste O’Connor, Logan Kim, Dan Aykroyd, Ernie Hudson und Annie Potts.

„Poltergeist“-Regisseur und Horrorexperte Gil Kenan übernahm bei „Ghostbusters: Frozen Empire“ den Regiestuhl und schrieb zusammen mit Jason Reitman auch das Drehbuch, basierend auf dem „Ghostbusters“-Streifen aus dem Jahr 1984.