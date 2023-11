Ghostface Killah: Memoiren „Aufstieg eines Killahs“ angekündigt

Das Mitglied des Wu-Tang Clan will seine Autobiografie am 14. Mai 2024 veröffentlichen.

Ghostface Killah hat bestätigt, dass er 2024 seine Memoiren mit dem Titel „Aufstieg eines Killahs: Mein Leben im Wu-Tang“ veröffentlichen wird. Das Buch des 53-Jährigen, der als Verwandter von RZA ab 1993 Mitglied beim Wu-Tang Clan wurde, soll am 14. Mai 2024 erscheinen. Es kann derzeit in drei Formaten vorbestellt werden: als Hardcover, als E-Book und als digitales Hörbuch.

Einblicke in das Leben des Künstlers

Laut der Website des Verlags wird das Werk des Musikers, der mit bürgerlichem Namen Dennis Coles heißt, als „visuelles Dokument“ wie auch als ein „authentischer Erzählbericht aus dem Leben eines Künstlers“ beschrieben.

Die Autobiografie soll die Kindheit des Rappers auf Staten Island, seine Beziehungen zu Familie und Freund:innen sowie die Auswirkungen von Kriminalität und Gewalt auf sein Leben beinhalten. Weiterhin hat das Werk seine künstlerische Entwicklung, eine prägende Tour in Japan in den 90er-Jahren und seine Beziehungen zu den anderen Wu-Tang-Mitgliedern im Fokus.

Teil einer Tradition

Somit wird Ghostface Killah das neueste Mitglied des Clans sein, das seine Memoiren veröffentlicht. 2021 brachte Raekwon „From Staircase to Stage – The Story of Raekwon and the Wu-Tang Clan“ auf den Markt, während U-God im Jahr 2018 „Raw: Mein Weg in den Wu-Tang Clan“ mit der Öffentlichkeit teilte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Wu-Tang Clan feiert 2023 das 20-jährige Jubiläum ihres Debütalbums ENTER THE WU-TANG (36 CHAMBERS). Die Gruppe hat seit 2015 keine neue Platte mehr herausgebracht.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ghostface Killah hingegen hat 2023 THE LOST TAPES – 5 YEAR ANNIVERSARY veröffentlicht.