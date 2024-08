Martin Shkreli verliert Rechtsstreit & muss LP von Wu-Tang Clan abgeben

„Pharma-Bro“ Shkreli hat die Besitzrechte am Unikat-Release von ONCE UPON A TIM IN SHAOLIN verloren.

Martin Shkreli, auch „Pharma-Bro“ genannt, steht erneut im Mittelpunkt eines Rechtsstreits. Diesmal geht es um das einzigartige Wu-Tang Clan-Album ONCE UPON A TIM IN SHAOLIN, das Shkreli 2015 für zwei Millionen US-Dollar erwarb. Am Montag, den 26. August, wurde er von einer New Yorker Bundesrichterin angewiesen, alle Kopien dieses Albums, das ursprünglich als Einzelstück konzipiert war, herauszugeben und zu vernichten.

Shkreli muss alle Kopien des Wu-Tang-Clan-Albums herausrücken

Richterin Pamela K. Chen erließ eine einstweilige Verfügung, die dem Unternehmer jeglichen Besitz, Gebrauch, Verkauf oder jede Art der Verbreitung der LP untersagt. Diese Anordnung ist Teil eines laufenden Rechtsstreits zwischen Shkreli und PleasrDAO, einem NFT-Kunstkollektiv. Das Kollektiv hatte die Rechte an der Platte 2021 vom US-Justizministerium erworben. Dies geschah, nachdem es im Zuge von Shkrelis Verurteilung wegen Wertpapierbetrugs beschlagnahmt worden war.

PleasrDAO hatte den 41-Jährigen nun verklagt, weil er angeblich digitale Kopien des Albums angefertigt und diese in Livestreams abgespielt hatte. Der Wert des Werkes wurde dadurch erheblich gemindert. Shkreli hatte in der Vergangenheit öffentlich mit dem Besitz digitaler Kopien geprahlt und behauptet, sie trotz des Verkaufs behalten zu haben.

Die Richterin ordnete an, dass Shkreli alle Vervielfältigungen von ONCE UPON A TIM IN SHAOLIN bis Freitag, den 30. August, an seine Anwälte übergeben muss. Außerdem soll er detaillierte Informationen über den Verbleib der Kopien sowie mögliche Gewinne aus ihrem Vertrieb offenlegen. Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass keine weiteren Schäden durch die unbefugte Nutzung der LP entstehen.

Museumsausstellung geplant: PleasrDAO will Wu-Tang-Clan-Erbe sichern

Die Anwälte von PleasrDAO begrüßten die Entscheidung der Richterin. Sie betonten, dass diese Anordnung notwendig sei, um fortlaufende Rechtsverstöße zu stoppen.

Shkrelis Anwalt, Edward Paltzik, wies jedoch darauf hin, dass es sich bei der Verfügung nur um eine vorläufige Maßnahme handelt. Es solle lediglich der Status quo aufrechterhalten erhalten werden, bis der Fall weiter untersucht wird.

PleasrDAO plant unterdessen, die Wu-Tang-Clan-Platte in einer Weise zu veröffentlichen, die dem Erbe der Rap-Gang gerecht wird, und hat bereits angekündigt, es im Museum of Old and New Art (MONA) in Tasmanien auszustellen. Das Kollektiv hat versichert, dass der Wu-Tang Clan an den Erlösen beteiligt wird und dem Release ihren künstlerischen Ansprüchen genügen wird.

Dieser Fall ist das jüngste Kapitel in der bewegten Geschichte des Albums und Shkrelis anhaltenden Kontroversen, die seine Zeit als CEO von Turing Pharmaceuticals und seine Verurteilung wegen Wertpapierbetrugs überschatteten. Shkreli, der 2018 zu sieben Jahren Haft verurteilt wurde, hatte sich als eine umstrittene und gehassten Figur einen Namen gemacht. Seinen Spitznamen „Pharma-Bro“ erhielt er, als er den Preis eines lebensrettenden Medikaments drastisch erhöhte und damit Schlagzeilen machte.