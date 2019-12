Das wird Dich auch interessieren





Der Deutschrap-Podcast „Schacht & Wasabi“ von PULS macht in einer Sonderfolge mit sieben weiteren großen Rap-Podcasts gemeinsame Sache. Das Mammut-Remix-Projekt versammelt die HipHop-Talk-Elite Deutschlands vor den Mikros und wird inhaltlich einen Blick zurück auf das Rap-Jahr 2019 werfen. Das Rap-Podcast-Gipfeltreffen trägt damit die im HipHop verbreitete Feature-Kultur in den Podcast-Sektor, wenn man so will.

Teilnehmen an der Sonderfolge werden „Schacht & Wasabi – Der Deutschrap Podcast“, „Die Wundersame Rapwoche“, „Backspin Stammtisch“, „Machiavelli – Der Podcast über Rap und Politik“, „Vor der Mio“, „All Good Podcast“, „ThemaTakt – Der Musik-Podcast mit HipHop-Schwerpunkt“ und „Deine Homegirls“.

Inspiriert durch unsere Übersicht empfehlenswerter Deutschrap-Podcasts, hat Falk Schacht, zusammen mit Jan Kawelke vom „Machiavelli Podcast“ die Idee zum Special angestoßen, um ein Zeichen der Gemeinschaft und des Austauschs in der Szene zu setzen.

Die Podcasts, die an diesem Mammut-Remix-Projekt teilnehmen, haben ihre Hosts ins Rennen geschickt und sich per Losverfahren zu neuen, spannenden Teams zusammengefunden, um dann ein brennendes Rapthema des Jahres 2019 zu besprechen. Abrufbar ist die Folge ab Samstag, 28. Dezember 2019.