Godspeed You! Black Emperor haben den Großteil ihrer Musik von den gängigen Streaming-Plattformen entfernt.

Die kanadische Post-Rock-Band zog fast alle ihre Titel von Spotify, Tidal und anderen Diensten zurück. Derzeit sind auf Apple Music nur noch die Alben „F♯ A♯ ∞“ (1998) und LIFT YOUR SKINNY FISTS LIKE ANTENNAS TO HEAVEN (2000) verfügbar, während Tidal keine Titel mehr anbietet.

Umstieg auf Dienst für unabhängige Musiker:innen

Die Band selbst hat ihre Entscheidung bislang nicht offiziell kommentiert. Ein Sprecher des Labels Kranky Records bestätigte jedoch gegenüber „Pitchfork“, dass die beiden verbleibenden Alben bald ebenfalls von Apple Music verschwinden. Er erklärte: „Kranky hat Künstlern immer die Kontrolle darüber überlassen, wie ihre Musik verbreitet wird.“ Momentan finden Fans die komplette Diskografie der Band nur noch auf „Bandcamp“, einem Online-Musikdienst für unabhängige Musiker:innen.

Godspeed You! Black Emperor stehen nicht alleine da

Mit diesem Schritt schließen sich Godspeed You! Black Emperor Bands wie King Gizzard & The Lizard Wizard, Xiu Xiu und Deerhoof an. Diese Indie-Rock-Acts verließen in den letzten Monaten ebenfalls Spotify. Als Grund gaben sie die Beteiligungen des Spotify-CEOs Daniel Ek an Helsing an. Das deutsche Unternehmen entwickelt KI-gestützte Drohnentechnologie für militärische Zwecke.

Streaming-Dienste schon länger in der Kritik

Die Entscheidung der Band wirft erneut Fragen über die Auswirkungen von Streaming-Diensten auf Musiker:innen auf. Kritiker:innen bemängeln seit Jahren die niedrigen Ausschüttungen für Künstler:innen und die zunehmende Monetarisierung problematischer Inhalte auf Plattformen wie Spotify.