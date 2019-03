Gold Panda überrascht mit neuem Album unter neuem Namen

Foto: Redferns via Getty Images, Ragnar Singsaas. All rights reserved.

Derwin Schlecker, bekannt als Gold Panda, hat ein neues Projekt angekündigt: DJ Jenifa. Gleichzeitig veröffentlichte er überraschend das erste Album unter seinem neuen Alias, JAG TRAX.

Das vorerst letzte Studioalbum von Gold Panda, GOOD LUCK AND DO YOUR BEST, wurde 2016 veröffentlicht. Später in diesem Jahr veröffentlichte er die „Kingdom“-EP, die von der Brexit-Abstimmung inspiriert wurde. Er und Jas Shaw von Simian Mobile Disco gründeten ein Duo namens Selling und veröffentlichten vergangenes Jahr ihr Debütalbum.

JAG TRAX könnt ihr auf der Plattform Bandcamp streamen und auch digital erwerben. Hört euch DJ Jenifas erstes Album direkt hier an:

Kooperation