Unter dem Namen Selling: Gold Panda und Jas Shaw veröffentlichen neues Album

Derwin Schlecker alias Gold Panda und Jas Shaw von Simian Mobile Disco sind gemeinsam Selling. Die beiden Techno/Electronic-Größen haben zusammen ein Album aufgenommen. ON REFLECTION heißt es und ist von Mittwoch an digital und vom 14. Dezember an auch physisch erhältlich.

Die Tracklist von „ON REFLECTION“:

qprism dicker’s dream no reflection mirror can only lie phone call from the future keeping txme shimmer moon in water you can have it immediately

Zeitgleich mit ihrem Debüt veröffentlichen Selling auch ein neues Musikvideo zu einem ihrer Songs: „Keeping Txme” ist ein verträumtes Electronic-Stück, und auch der als erstes fertiggestellte Track der beiden. Derwin Schlecker sagt dazu: „Es war der fünfzehnte oder sechzehnte Track, den wir gemacht haben, aber es war der erste Track, der sich sofort vollendet angefühlt hat, als wir fertig waren. Und dann war das so ’Das ist gut, machen wir mehr.”

Jas Shaw wurde als Teil des Elektropop-Duos Simian Mobile Disco bekannt und ist ebenfalls als Produzent tätig. Simian Mobile Discos aktuelles Album MURMURATIONS erschien am 11. Mai 2018.

Die beiden Künstler sind lange befreundet, und haben auch schon öfter zusammengearbeitet: Shaw hat zwei Gold-Panda-Platten gemixt, unter anderem auch sein Debüt LUCKY SHINER aus dem Jahr 2010. Gold Panda und Shaws Simian Mobile Disco traten seitdem in Großbritannien, den USA und Japan öfter gemeinsam auf.

Auf ON REFLECTION arbeitete Gold Panda zum ersten Mal mit einem Partner: „Anfangs war es nur Herumgealbere. Es gab keinen Plan, ein Album zu machen. Ursprünglich dachte ich, wir machen einen Track hier und da und bringen die dann auf Vinyl. Aber plötzlich hatten wir ein Album, dass ziemlich gut klang.” Das Album wurde in Shaws Studio aufgenommen: eine umgebaute Scheune im britischen Kent.

