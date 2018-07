Gorillaz brechen Roskilde-Konzert ab, weil ihr Rapper von der Bühne fällt

Sah aus wie eine Slapstick-Einlage, war aber keine: Die Gorillaz haben ihre Headliner-Show beim diesjährigen Roskilde Festival vorzeitig beendet, weil Rapper Del The Funky Homosapien von der Bühne fiel.

Was war passiert? Die Gorillaz befanden sich bereits im Zugabenblock und wollten als letzten Song „Clint Eastwood“, ihre Hitsingle aus dem Jahr 2001, performen. Als Gast enterte Rapper Del The Funky Homosapien die Bühne. Er kam von rechts, rappte, lief dabei mit Mikro in der Hand quer über die Bühne – und fiel links von ihrer Mitte vorne herüber. Offensichtlich sah er vor lauter Einsatz den Bühnenrand nicht rechtzeitig.

https://youtu.be/7s-4l9dt2qQ Video can’t be loaded: Gorillaz – rapper falls from the stage – Roskilde Festival 2018 (https://youtu.be/7s-4l9dt2qQ)

Auch interessant Nach Beinbruch: Dave Grohl fällt in Göteburg scheinbar wieder von der Bühne Damon Albarn eilte zu Teren Delvon Jones, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, herüber, realisierte, was passiert war, und beendete das Konzert mit folgenden Worten: „Thank you so much for a beautiful, beautiful night. Unfortunately, we’ve had a… I don’t know yet.” Als feststand, dass es wirklich nicht weitergehen könnte, schob er nach: „Listen guys, it’s strange to be here, and ya know, unfortunately Del slipped down there. It’s a really weird way to end a beautiful night, but he’s gonna be okay. We have to finish now, so thank you so much for a beautiful night.”

Del The Funky Homosapien wurde danach in ein Krankenhaus gebracht, scheint jedoch wohlauf zu sein. Er twitterte: „Thank you all for the love! I’m doing alright but will be in the hospital for a bit, the care here is outstanding though. Much love to @gorillaz for having me out and I’ll be back soon yall.”

Thank you all for the love! I’m doing alright but will be in the hospital for a bit, the care here is outstanding though. Much love to @gorillaz for having me out and I’ll be back soon yall🤘🏾 pic.twitter.com/p383Mc2Qh5 — Del The Funky Homosapien (@DelHIERO) July 8, 2018

Die Gorillaz befinden sich gerade mit ihrem neuen Album THE NOW NOW auf Festivaltour. Anfang Juni traten sie bei Rock am Ring und Rock im Park auf.

Das Roskilde Festival 2018 fand vom 1. bis zum 8. Juli im dänischen Roskilde statt. Neben den Gorillaz traten unter anderem Eminem, Bruno Mars, Nick Cave & The Bad Seeds, Nine Inch Nails und Massive Attack auf.