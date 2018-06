Gorillaz haben bei Rock im Park vier neue Songs live vorgestellt

Es sind wieder Gorillaz-Wochen: Nachdem die von Damon Albarn und Jamie Hewlett erfundene Comicband in der vergangenen Woche ihr neues Album THE NOW NOW mit zwei neuen Songs ankündigte, trat sie am Wochenende als Headliner bei Rock am Ring und Rock im Park auf.

Nun ist nicht nur ein Stream ihrer „Rock am Ring“-Show online verfügbar…

https://www.youtube.com/watch?v=ikNTKO68NIM Video can’t be loaded: Gorillaz Live 2018 (Full Show HD) (https://www.youtube.com/watch?v=ikNTKO68NIM)

… Nein, Fans haben auch die bei Rock im Park gespielten neuen Songs „Tranz”, „Magic City”, „Sorcererz” und „Souk Eye” mitgefilmt:

https://www.youtube.com/watch?v=OtwmWHKusaI Video can’t be loaded: Gorillaz – Tranz (new song, first time performed) @ Rock im Park, Nürnberg 01/06/18 (https://www.youtube.com/watch?v=OtwmWHKusaI)

https://www.youtube.com/watch?v=Tki1NSGEAaQ Video can’t be loaded: Gorillaz – Magic City (new song, first time performed) @ Rock im Park, Nürnberg 01/06/18 (https://www.youtube.com/watch?v=Tki1NSGEAaQ)

https://www.youtube.com/watch?v=BAtb6Ey4tRE Video can’t be loaded: Gorillaz – Sorcererz (new song, first time performed) @ Rock im Park, Nürnberg 01/06/18 (https://www.youtube.com/watch?v=BAtb6Ey4tRE)

https://www.youtube.com/watch?v=aUKGGM09LFc Video can’t be loaded: Gorillaz – Souk Eye (new song, first time performed) @ Rock im Park, Nürnberg 01/06/18 (https://www.youtube.com/watch?v=aUKGGM09LFc)

THE NOW NOW von den Gorillaz erscheint am 29. Juni 2018 und damit rund ein Jahr nach ihrem Comebackalbum HUMANZ.