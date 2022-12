Gorillaz geben Live-AR-Show in London und New York

Am Wochenende gab die virtuelle Band Gorillaz zwei Augmented-Reality-Shows in London und New York. Die Auftritte fanden am Piccadilly Circus und Times Square statt, um die neue Single „Skinny Ape“ zu promoten.

Fans konnten die Performance von 2D, Murdoch Niccals, Noodle und Russel Hobbs mit Hilfe einer speziellen App verfolgen, die die reale Welt mit den animierten Inhalten verbindet. Dafür wurden mit der Google-Anwendung „ARCore Geospatial API“ gearbeitet. Vor Konzertbeginn sagte Niccals: „An alle unsere Follower, macht euch bereit für die größte Übernahme des Times Square, seit dieser andere Gorilla den Platz zerstört hat. Größer sogar, weil wir zu viert sind. Dank der Technikfreaks von Google haben wir das Musikvideo-Event des Jahrhunderts geschaffen, also zieht eure rosa Roben an und seht euch Gorillaz an, wie ihr uns noch nie zuvor gesehen haben. Die Zukunft ist nah!“

