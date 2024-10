The Wombats kündigen neues Album an – Video zur neuen Single sehen

The Wombats haben ihr neues Album OH! THE OCEAN angekündigt – das Video zur ersten Single hier.

The Wombats kehren zurück mit ihrem nunmehr sechsten Studioalbum, das OH! THE OCEAN heißen und am 21. Februar 2025 erscheinen wird. Einen ersten Vorgeschmack gibt die erste Single „Sorry I’m Late, I Didn’t Want To Come“, zu der heute (11.10.) auch ein Video veröffentlicht wurde.

Versprochen wird nicht weniger als ihr „anspruchsvollstes, klanglich abenteuerlichstes und herrlich melodisches Album“. Und für die Lead-Single kommt das schon mal hin: Mit Falsettstimme und zu locker flockigem Pop singt Matthew Murphy über seine soziale Aversion, sein Drinnie-Gefühl, das in ihm aufkommt, wenn er sich mit anderen Menschen auseinandersetzen soll.

Und auch die anderen Songs auf OH! THE OCEAN sollen von sozialen Ängsten, innerer Zerrissenheit, zwanghaftem Verhalten und den Dilemmas und Schwierigkeiten des Lebens in Murphs neuer Heimat Los Angeles handeln. Zwar haben seine Songs schon immer davon gehandelt, nicht so richtig in die Gesellschaft zu passen, mit den neuen Songs sollen aber auch Coping-Mechanismen und Akzeptanz Erwähnung finden: „Es geht darum, dass man ständig in eine ,Einsamer Wolf‘-Mentalität verfällt und welche Konsequenzen das im wahren Leben haben kann.“

So sieht das Album-Cover von OH! THE OCEAN aus:

„Sorry I’m Late“ von The Wombats – die Lyrics

Summer sun making summer sweat

Sunflowers on your sundress

I’m aware that I’m the problem

But that doesn’t solve the problem

Your heaven might be a hell

Am I insufferable? I can’t tell

Feels like I’m making it a problem

Feels like I’m never going to solve them

Sorry I’m late I didn’t want to come

It’s not that i hate you

I just hate everyone

I don’t want to socialise

Unless I’m getting numb

Sorry I’m late I didn’t want to come

I’m only hearing every other word

Your life story’s not of my concern

How about we talk about me now

How about you let me go free now

And the earth keeps spinning round

And I should of learnt by now

That I was never at the centre

But fuck that I won’t surrender

Sorry I’m late I didn’t want to come

It’s not that i hate you

I just hate everyone

I don’t want to socialise

Unless I’m getting numb

Sorry I’m late I didn’t want to come

Sorry I’m late I didn’t want to come

It’s not that i hate you

I just hate everyone