„Graf Grim“: Grim104 kündigt EP „Das Grauen, das Grauen“ mit neuem Song an

Der Rapper Grim104 hat mit „Graf Grim“ am 10. Oktober seine erste Solo-Single nach über sechs Jahren veröffentlicht. Das dazugehörige Musikvideo wurde in Georgien gedreht und erinnert in seiner düsteren Machart und dem Inhalt des Songs selbstverständlich an einen alten Vampir-Film.

Das Intro des Songs stellt ein Sample aus dem Horrorfilm-Klassiker „Dracula“ (1931), das auch schon in der melancholischen Vampir-Hymne „Der Graf“ von Die Ärzte ertönte.

Mit dem Single-Release kündigte Grim104 die Veröffentlichung einer neuen EP an. DAS GRAUEN, DAS GRAUEN soll am 31. Oktober 2019 erscheinen und kann hier vorbestellt werden.

Am 27. November 2019 ist der Rapper zudem in einer Solo-Show in Berlin zu sehen. Tickets dafür gibt es hier.

Seine bisher letzte Solo-EP, die den gleichen Namen wie der Rapper trug, erschien erschien im Jahre 2013. Seitdem folgten mit ALLES BRENNT und ALLE GEGEN ALLE zwei Alben mit Zugezogen Maskulin zusammen mit seinem Rappartner Testo.

