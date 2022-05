Grandmaster Flash & The Furious Five: Kidd Creole zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt

Foto: NY Daily News via Getty Images, New York Daily News. All rights reserved.

Kidd Creole, bekannt als ehemaliges Mitglied von Grandmaster Flash & The Furious Five, wurde in New York des Totschlags für schuldig befunden und am 4. Mai 2022 zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt.

Homophobie alt Tatmotiv

Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Nathaniel Glover heißt, wurde des Totschlags an John Jolly für schuldig befunden. Glover hatte Jolly am 1. August 2017 auf einer Straße in New York City zweimal mit einem Steakmesser in die Brust gestochen. Danach floh Glover vom Tatort zu seinem Arbeitsplatz, wechselte seine Kleidung und warf die Tatwaffe in einen Kanal. Das Opfer wurde von Touristen gefunden und zu einem Krankenhaus gebracht. Dort konnte nur noch sein Tod festgestellt werden.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigte Glover, auf Jolly eingestochen zu haben, weil er dachte, Jolly sei schwul und habe sich an ihn herangemacht:

„Um die Wahrheit zu sagen, ich dachte, er sei schwul. Und weil ich dachte, er sei schwul, und er zu mir sagte: ,Was ist los?‘, dachte ich, dass er dachte, dass ich schwul sei“, sagte Glover in einem aufgezeichneten Interview mit der Polizei.

„Also war ich ein wenig verärgert darüber. Er kam auf mich zu. Ich wurde ein wenig nervös“, so Glover. „Ich habe dann versucht, ein wenig zurückzutreten, und er kam auf mich zu, und dann habe ich einfach das Messer genommen und zugestochen. Ich wünschte, ich hätte ihn nie gesehen. Es ist alles meine Schuld, denn ich habe mich entschieden, ihn zu erstechen. Ich muss die Verantwortung dafür übernehmen.“

Staatsanwalt spricht von schockierendem Gewaltakt

„Glover hat einen schockierenden Gewaltakt begangen“, urteilte Staatsanwalt Bragg in einem Statement. „Diese Verurteilung macht klar, dass mein Büro Menschen, die gewalttätige Straftaten begehen, zur vollen juristischen Rechenschaft zieht. Ich danke den Jury-Mitgliedern für ihre Aufmerksamkeit in diesem Fall und ihre vorsichtige Abwägung.“

Glover wurde 1960 geboren. Er wuchs in der Bronx auf. Mit seinem Bruder Melvin (Melle Mel) und Keef Cowboy gründete er 1978 die Three MC’s, die von Grandmaster Flash produziert wurden. Mit zwei weiteren Rappern nahmen sie zwei Singles auf, benannten sich danach in Grandmaster Flash & The Furious Five um und nahmen die EP SUPERAPPIN‘ auf. Es folgten zwei Studioalben.