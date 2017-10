Green Days Billie Joe Armstrong verkauft jetzt Eyeliner

Foto: nordphoto, Nordphoto / Rojahn. All rights reserved.

Green Days Billie Joe Armstrong wird sich künftig mit seinem eigenen Eyeliner schminken können. Gemeinsam mit dem Tattoo-Model Kat von D, hat der Musiker das Kosmetikprodukt kreiiert, das unter dem höchst kreativen Namen „Basket Case Liner“ auf den Markt kommen soll.

Das Produkt ist zwar noch nicht offiziell vorgestellt worden, doch Kat von D teilte in ihrer Instagram-Story bereits Fotos vom Eyeliner als auch von sich und Billie Joe Armstrong bei einem gemeinsamen Foto-Shooting. Screenshots davon findet Ihr hier:

Auch für Green-Day-Fans, die nicht auf Billie Joe Armstrongs Eyeliner gewartet haben, gibt es Neuigkeiten: Am 17. November veröffentlichen Green Day ihr neues Greatest-Hits-Album GOD’S FAVORITE BAND. Darauf zu hören: der neue Song „Back In The USA“.