Green Day kündigen neues Album SAVIORS an – Single hier anhören

Green Day haben verkündet, dass mit SAVIORS eine neue Platte von ihnen kommen wird. Diese soll am 19. Januar 2024 erscheinen. Es handelt sich dabei um das 14. Studioalbum des Pop-Punk-Trios und den Nachfolger zum 2020er Werk FATHER OF ALL MOTHERFUCKERS.

Gleichzeitig hat die Gruppe eine neue Single mit dem Titel „The American Dream Is Killing Me“ mitsamt Musikvideo veröffentlicht. Die Mitglieder der Band hatten den neuen Song bereits Mitte Oktober erstmals vor nur etwa 1.000 Zuschauer:innen in Las Vegas live vorgestellt.

Ihr Album SAVIORS soll in verschiedenen physischen Formaten und limitierten Vinyl-Farben erhältlich sein. Das Werk wurde in Zusammenarbeit mit Rob Cavallo produziert, der bereits mit der Gruppe an DOOKIE (1994) und AMERICAN IDIOT (2004) gearbeitet hat.