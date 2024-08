Prince posthum in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen

Prince stand auch vor seinem Tod schon lange auf dem Zettel der Ruhmeshalle, aber immer klappte etwas nicht.

Prince hätte in Vergangenheit bereits mehrfach in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen werden sollen, doch aus Gründen der Zeitnot geschah es nie.

Nun wurde am Samstag (27. Juli) das 40-jährige Jubiläums seines Hits „Purple Rain“ im Target Center in seiner Heimatstadt Minneapolis zelebriert. In diesem Rahmen wurde der Sänger auch posthum in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen.

„Dies ist die Auszeichnung, die er sich mehr als alles andere im Leben gewünscht hat“

Die Auszeichnung übergab Prince‘ langjähriger Kollege Gilbert Davidson, der Schwester der Pop-Ikone, Sharon Nelson. In ihrer Dankesrede sagte sie dem anwesenden Publikum, dass man sich immer an seine Lieder erinnern werde. Es sei vor allem die Aufnahme in die Songwriters Hall of Fame, die Prince zu Lebzeiten besonders wichtig gewesen wäre, ergänzte Nelson.

Das bestätigte auch die Präsidentin und CEO der Songwriters Hall of Fame, Linda Moran. Sie erklärte, dass Prince sich bereits 2015 gemeldet und ihr erklärt hätte, wie wichtig ihm die Auszeichnung sei. Allerdings gab es einige Hürden, die die Aufnahme so lange hinauszögerte.

Prince hätte nämlich bereits zu seinen Lebzeiten die Auszeichnung erhalten sollen, jedoch verlangen die Richtlinien der Organisation, dass der Songwriter sowohl an der jährlichen Aufnahme als auch an der Preisverleihungsgala teilnehmen muss, um offiziell aufgenommen zu werden.

Aufgrund seines vollen Terminkalenders hatte es Prince nie geschafft, vor Ort sein zu können. Im Jahr 2016 hätte er dann endlich an beiden Veranstaltungen teilnehmen können, allerdings verstarb er im April desselben Jahres. Nur zwei Monate vor der geplanten Gala. Dass es nun posthum geklappt hat, beschreibt Moran als Glück: „Es war ein langer Weg, aber wir sind begeistert, dass einer der produktivsten und phänomenalsten Songwriter der Welt endlich Mitglied der Songwriters Hall of Fame ist“.

Prince-Werke als Musical-Film

Dass Prince einer der erfolgreichsten Songwriter und Performer war, beweisen nicht nur seine zahlreichen Hits. Er schrieb Songs für Künstler:innen wie unter anderem Chaka Khan, Madonna, Stevie Nicks, Sinéad O’Connor und Kate Bush. Dazu kommen 42 eigene Studioalben. Um dies gebührend zu ehren, kündigte der Regisseur Ryan Coogler Anfang 2024 an, einen neuen Jukebox-Musical-Film zu produzieren. In diesem sollen vor allem die Songs von Prince im Mittelpunkt stehen. Das genau Veröffentlichungsdatum des Filmes ist bislang jedoch nicht bekannt.