Nach Schlag ins Gesicht: Alien Ant Farm werfen CKY als Vorband raus

Chad I Ginsburg soll den Alien-Ant-Farm-Sänger geschlagen haben – die Band zieht daraus ihre Konsequenzen.

Alien Ant Farm sind seit Anfang November auf Europa-Tour. Neben der Rockband durften sich die Konzertbesucher:innen bislang auch über CKY als Vorband freuen, doch laut Statement von AAF-Sänger Dryden Mitchell findet die gemeinsame Tour-Ära nun ihr Ende. Grund dafür sei das Benehmen von CKY-Frontmann Chad I Ginsburg, der Mitchell ins Gesicht geschlagen haben soll.

Chad I Ginsburg sorgte für Tour-Chaos

Auf dem Instagram-Account von Alien Ant Farm erschien nun ein Statement von Mitchell. Darin kündigte das AAF-Mitglied an, das CKY auf ihren kommenden Konzerten nicht mehr als Vorband zu sehen sein werden, „nachdem mich Chad heute ins Gesicht geschlagen hat“, so Mitchell. Es habe sich im Laufe der Tour einiges bei dem Team angestaut, denn der CKY-Sänger solle sich mehrfach daneben benommen haben: „Leider hat Chad von CKY nach all diesen Jahren immer noch nicht gelernt, wie man mit anderen zusammenlebt“, begann der Sänger und ging anschließend auch noch mehr ins Detail. So soll Chad I Ginsburg täglich Chaos im Tourbus hinterlassen haben, das andere hätten aufräumen müssen. Zudem habe er „mehrere Crewmitglieder und Mitglieder der Vorbands auf der Europa-Tour schlecht behandelt und allgemein Drama in unserem Umfeld verursacht“, so der 48-Jährige weiter.

Dryden Mitchell habe versucht, die Situation zu klären

Nachdem Mitchell das Verhalten vom CKY-Kopf aufgefallen sei, habe er ihn zur Rede gestellt. Dabei habe er ihn gefragt, „ob er mit jemandem spezifisch ein Problem hat und ob er ein Treffen mit der gesamten Crew und den Bands möchte, um zu besprechen, was los ist. Daraufhin hat er den Tisch in der Umkleide umgeworfen, sein Handy geworfen und dann die Show abgesagt“, erklärte der AAF-Sänger die darauffolgende Situation.

Als Dryden Mitchell daraufhin sein Management über die Umstände aufklärte, habe Ginsburg ihn „ins Gesicht geschlagen und ist dann so ziemlich weggerannt, so wie ich mir es vorstelle, dass er das auch bei allen künftigen Problemen tun wird.“ Er selber habe allerdings keine Gewalt angewandt.

Daraus resultierte die Entscheidung, nicht weiter mit CKY zu touren. Abschließend richtete der Musiker auch noch einmal ein paar Worte an Ginsburg selbst und gab ihm Tipps für seine Zukunft: „Und Chad, geh ins Fitnessstudio … Danach such dir einen Therapeuten, und vielleicht, in 25 Jahren … können wir uns die Hand schütteln. Bis dahin aber, HOL DIR HILFE. Liebe Grüße, Dryden.“

Alien Ant Farm werden im Rahmen ihrer Tour noch insgesamt 15 Shows in Großbritannien und Irland geben.