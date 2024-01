Green Day: Überraschungskonzert an New Yorker U-Bahn-Station (Video)

Wer nicht dabei sein konnte, braucht sich nicht sorgen – im Internet kursieren zig Clips und Fotos.

U-Bahn-Nutzer:innen New Yorks konnten am Dienstag, den 16. Januar, in einen unangekündigten Auftritt von Green Day stolpern. Die Band spielte ein Set aus sechs Songs an der „Rockefeller Center“-Haltestelle, gemeinsam mit dem Late-Night-Moderator Jimmy Fallon.

Zum Hintergrund: Das Trio ist aktuell für ihr Konzert im Irving Plaza am Donnerstag (18. Januar) in New York. Schon zuvor kursierten Gerüchte, dass die Gruppe etwas mit Jimmy Fallon plane, obwohl sie nicht als Gäste in der „The Tonight Show starring Jimmy Fallon“ angekündigt waren. Die Spekulationen sollten sich schließlich bestätigten. Unzählige Clips und Fotos des Überraschungsgigs von Green Day kursieren nun im Netz.

Fallon unterstützte die Punk-Rocker dabei mit dem Tamburin bei allen sechs Liedern. Ihre Setlist bestand aus „Basket Case“, „Look Ma, No Brains!“, „Dilemma“, „American Idiot“ sowie mit „Feel Like Makin‘ Love“ aus einer Bad-Company-Coverversion und mit „Rock And Roll All Nite“ einem Kiss-Cover.

Seht hier Fan-Videos der „Subway Show“ von Green Day:

Mit SAVIORS veröffentlichen Green Day am 19. Januar ihr 14. Studioalbum. Dazu wird es auch eine gleichnamige Tour geben, in dessen Rahmen die Gruppe auch für vier Konzerte nach Deutschland kommt. Die Festivals Rock am Ring und Rock im Park stellen dabei zwei der Auftritte in deutschen Gefilden dar. Ansonsten haben Fans die Möglichkeit sie auf der Hamburger Trabrennbahn und auf der Berliner Waldbühne zu sehen.

Die Deutschland-Termine im Überblick: