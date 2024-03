Billie Joe Armstrong holt Courtney Love bei Cover-Konzert auf die Bühne

Gemeinsam coverten sie drei Songs auf der Bühne, bevor sich Courtney Love wieder zurückzog.

Am Dienstag, den 27. Februar, gab Green-Day-Sänger Billie Joe Armstrong gemeinsam mit seinem Nebenprojekt, der Cover-Band The Coverups ein kleines Konzert in London. Neben einigen bekannten Persönlichkeiten die sich im Publikum befanden, brachte der Künstler auch noch einen Überraschungs-Gast auf die Bühne. Für drei Songs wurde er von der ehemaligen Hole-Sängerin und Kurt-Cobain-Witwe Courtney Love begleitet.

„Wie geht es euch, Leute?“, fragte Armstrong in die Runde der 600-Personen-Venue, in die sich an dem Abend unter anderem auch Glen Matlock von den Sex Pistols, Clem Burke von Blondie und Comedy-Legende Frank Skinner verirrt hatten. „Wir sind The Coverups, wir spielen Coversongs. Das ist das, was wir auch zu Hause machen. Wir sind einfach Freunde, die sich treffen und zusammen abhängen, und es ist einfach nur glorifiziertes Karaoke“, führte er seine Ansprache fort. Die Gruppe, zu der auch der Green-Day-Gitarrist Jason White sowie einige Freunde des Sängers gehören, hat sich besonders auf Punk- und Rock-Klassiker spezialisiert, die sie in improvisierten Gigs zum Besten geben.

Billie Joe Armstrong startete nach seiner Eröffnung mit dem ersten Song der Coverups, „A Million Miles Away“ von den Plimsouls. Es folgten weitere Klassiker der Ramones, den Pretenders, den Sex Pistols, Bryan Adams, The Clash und David Bowie. Etwas später heizte der 52-Jährige die Crowd an, um einen besonderen Gast willkommen zu heißen und begrüßte Courtney Love auf der Bühne.

„Vielen Dank, Billie Joe. Mein Name ist Courtney Love – Sie erinnern sich vielleicht nicht mehr an mich. Ich lebe seit etwa neun Jahren in einer Höhle in Birmingham. Wir werden es verdammt noch mal versuchen, oder?“, sagte die Grunge-Ikone unter Applaus der Besucher:innen. Gemeinsam performten sie dann ihre Interpretationen von „He’s a Whore“ von Cheap Trick und „Even the Losers“ von Tom Petty. Zu einem späteren Zeitpunkt kehrte Love noch einmal für eine Darbietung von „Surrender“ von Cheap Trick zurück, bevor sie sich wieder verabschiedete.

Seht hier einige Bilder und Videos von Courtney Love und Billie Joe Armstrong:

Armstrong sprach ihr seine Dankbarkeit aus und sagte: „Ich habe euch gesagt, dass es ein besonderer Abend werden würde. Danke Courtney, wir brauchen dich.“

Hier ist die gesamte Setlist des Abends: