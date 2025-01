Green Day schießen gegen Elon Musk

Green Day machen ihre Position erneut klar und dichten „American Idiot“ zu Elon Musks Unehren um.

Green Day haben es wieder getan: Zur Amtseinführung von Donald Trump dichteten sie den Song „American Idiot“ um. Ziel ihres Spotts ist Tech-Milliardär Elon Musk.

Auch Elon Musk ist ein „American Idiot“

Am Vorabend von Donald Trumps zweitem Amtsantritt als Präsident der USA am 20. Januar spielten Green Day einen Gig in Südafrika. Das Konzert in Johannesburg war die erste Show des Jahres für die Pop-Punk-Band – und das Trio startete 2025 auf gewohnt politische Weise. Während sie einen ihrer größten Hits spielten – „American Idiot“ –, sang Frontmann Billie Joe Armstrong: „I’m not a part of the Elon agenda.“ Diese Abwandlung des Originaltexts „redneck agenda“ und die Gleichsetzung rechter Gesinnungen mit dem Tesla- und X-Chef ist besonders in Südafrika aussagekräftig. Elon Musk stammt nämlich aus dem südafrikanischen Pretoria.

Hier den Live-Clip mit der „American Idiot“-Umdichtung gegen Musk sehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die getauschten Songzeilen sind außerdem ein klares Statement gegen den Präsidentschaftswechsel in der Heimat von Green Day. Elon Musk avancierte in den vergangenen Monaten zu einem von Donald Trumps engsten Vertrauten und einem einflussreichen Instrument in dessen Politik. Trump setzte Musk mitunter als Kopf seiner Organisation „Department Of Government Efficiency“ ein. Diese „Abteilung für Regierungseffizienz“ heißt zwar wie ein Ministerium, ist aber keins. Trotzdem ist sie ein Mittel, das Trump in großem Stil für sich und seine Ziele sowie deren augenscheinliche Validierung nutzt.

Green Days politische Äußerungen sind eindeutig

Passend dazu dichteten Green Day „American Idiot“ auch schon einmal mit dem wiedergewählten Präsidenten als Zielscheibe um. Bei einem Auftritt an Silvester 2023 sang Billie Joe Armstrong in Anlehnung an Trumps Wahlspruch „Make America Great Again“: „I’m not a part of the MAGA agenda“. Damals äußerte unter anderem Elon Musk Kritik.

Und auch 2016 waren Green Day bereits laut gegen Trump, forderten bei den American Music Awards das Publikum zu „No Trump, no KKK, so fascist USA“-Rufen auf. Außerdem verkauften sie Shirts mit Donald Trumps Polizeifoto eingebettet in das Albumcover von NIMROD (1997) – ein anderes Wort für „Idiot“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In Bezug auf Kritik aus Pro-Trump-Lagern wurde Bassist Mike Dirnt im vergangenen Jahr wie folgt zitiert: „Der Song ist zwanzig Jahre alt und wir sind Green Day. Was habt ihr erwartet?“ Eine gute Zusammenfassung der erwartbaren politischen Position der US-Punks. Eine Reaktion von Elon Musk auf die neuerliche Umdichtung steht noch aus.