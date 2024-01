Elon Musk verspottet Green Day für geänderte Lyrics von „American Idiot“

Die Band sprach sich gegen Donald Trumps „MAGA“-Slogan aus, was dem Tesla-Gründer gar nicht gefiel.

Elon Musk hat sich mit der Pop-Punk-Band Green Day angelegt, nachdem diese während ihrer Silvester-Aufführung den Text von „American Idiot“ geändert hatten. Um das Jahr 2024 einzuläuten, spielte die Band im Rahmen von „Dick Clarks New Year’s Rockin‘ Eve“ des Senders ABC.

Ursprünglich beinhaltete der 2004er-Hit Kritik an dem damaligen US-Präsidenten George W. Bush, infolge der Terroranschläge vom Elften September in den Irak-Krieg zu ziehen. Um der heutigen Zeit gerecht zu werden, textete Frontmann Billie Joe Armstrong die Lyrics „I’m not a part of a redneck agenda“ zu „I’m not a part of the MAGA agenda“ um. Die Anspielung auf den Donald Trump Slogan „Make America Great Again“ verärgerte Fans des ehemaligen Präsidenten und bewegte auch Elon Musk dazu, die Gruppe auf X zu verspotten.

Elon Musk vs. Green Day

Der X-Post des Tesla-Gründers lautet: „Green Day goes from raging against the machine to milquetoastedly raging for it“, was auf deutsch soviel heißen soll, wie „Green Day wüten nicht mehr gegen die Maschine, sondern, wie Angsthasen, für sie.“ Nutzer:innen der Social-Media-Plattform kommentierten daraufhin, dass das von Musk gewählte Wort „milquetoastedly“ kein Wort ist. Einer teilte die Definition des Substantives „milquetoast“, was übersetzt bedeutet „eine schüchterne, sanfte oder wenig durchsetzungsfähige Person“.

Green Day als politische Band

Die Ablehnung der Band gegen Trump wurde schon des öfteren öffentlich von ihnen bekundet. Bei den American Music Awards 2016 stimmten sie den Sprechchor mit den Worten „No Trump, no KKK, no fascist USA“. Im vergangenen Jahr verkauften Green Day Merchandise mit einem Polizei-Bild (Mugshot) des ehemaligen Präsidenten und spendeten die Einnahmen an wohltätige Zwecke.

Green Day veröffentlichen am 19. Januar ihr neues Album „Saviors“ und werden in diesem Jahr eine gleichnamige Tour spielen. Auch nach Europa kommt die Gruppe 2024. Neben deutschen Festivals, wie Rock am Ring und Rock im Park werden Green Day zwei weitere Gigs in Deutschland spielen: auf der Hamburger Trabrennbahn und in der Berliner Waldbühne. Unterstützt werden sie hier von den Donots.

