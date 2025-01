FireAid-Benefizkonzert: Billie Eilish tritt mit Green Day auf

Für die Opfer der L.A.-Brände sang Billie Eilish mit Green Day „Last Night On Earth“ als Duett.

Das FireAid-Benefizkonzert in Los Angeles konnte selbst in seiner Starbesetzung noch mit Überraschungen aufwarten. So holten Green Day einen unangekündigten Gast auf die Bühne.

„Last Night On Earth“ als Duett

Die Punk-Rock-Band spielte ein Duett mit Billie Eilish. Die Pop-Künstlerin war eigentlich mit einem Solo-Auftritt im späteren Verlauf des Abends angekündigt, trat jedoch überraschend schon früher vor das Publikum. Gemeinsam mit Band-Frontmann Billie Joe Armstrong sang sie dann den Green-Day-Song „Last Night On Earth“, erstmals 2009 auf dem Album 21ST CENTURY BREAKDOWN. In dessen Refrain heißt es passend zum Spendenziel von FireAid: „If I lose everything in the fire / I’m sending all my love to you.“ Die Erlöse des Abends kommen den Opfern der Brände in Los Angeles zugute. Billie Eilish war für die zweite Strophe des Songs anwesend, nach einer Umarmung führten Green Day ihr Set alleine fort.

Wichtige Show für Green Day

„Das ist eine der wichtigsten Shows, die wir je gespielt haben“, kommentierten Green Day vorab das FireAid-Projekt. Als Grund dafür nannten die ebenfalls aus Kalifornien stammenden Musiker ihre Verbindung zu Los Angeles: Die Band habe mehrere Alben in Hollywood aufgenommen und nehme die Stadt als „zweite Heimat“ wahr. „Wir kommen hier seit 30 Jahren her, also ist es uns sehr wichtig, unseren Teil beizutragen“, so Billie Joe Armstrong. Auch während des Auftritts stellte der Sänger fest: „Los Angeles, wir stehen hinter euch, was auch immer passiert.“

FireAid: Spenden für Los Angeles

Im Rahmen von FireAid fanden zwei Konzerte statt. Neben Green Day und Billie Eilish spielten über zwei Arenen verteilt unter anderem Lady Gaga, Katy Perry, die Red Hot Chili Peppers, Olivia Rodrigo, Sting, Stevie Nicks und Gracie Abrams. Die Benefizveranstaltung in Inglewood im Los Angeles County sammelt gemeinsam mit der Annenberg Foundation Spenden für Menschen, die von den seit Anfang Januar wütenden Feuern in Los Angeles betroffen sind. Zwar sind die Brände zwar mittlerweile größtenteils gelöscht oder unter Kontrolle, doch zuvor brannten riesige Flächen inklusive ganzer Nachbarschaften ab. Mehrere hunderttausend Menschen mussten fliehen, gemeldet sind 27 Tote.