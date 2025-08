Green Jellÿ: Rauswurf nach geschmacklosem Ozzy-Meme

Ein Meme über Ozzy Osbournes Tod sorgte für Fan-Wut und internen Zoff bei der Comedy-Rockband.

Die US-Comedy-Rockband Green Jellÿ („Three Little Pigs“) hat sich von Bassist Michael „Fr33to F33t“ Snyder getrennt. Grund ist ein geschmackloses Meme über den verstorbenen Ozzy Osbourne. Auf einem Bild, das kurz nach Osbournes Tod am 22. Juli auf dem offiziellen Facebook-Account der Band auftauchte, war der „Prince of Darkness“ mit einem Schild zu sehen: „One Day Sober“. Zu Deutsch: Ein Tag nüchtern. Frontmann Bill Manspeaker reagierte schnell, er löschte den Post, beschuldigte Snyder öffentlich, ihn ohne Absprache gepostet zu haben, und feuerte ihn. Der Musiker habe „den Verstand verloren“ und anschließend auf Facebook eine Schmutzkampagne gegen ihn gestartet, so Manspeaker.

Der wohl bekannteste Hit der Band: „Three Little Pigs“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Meme-Streit eskaliert öffentlich

In einem mittlerweile gelöschten Statement holte der Sänger aus. Snyder habe in zehn Jahren kaum Shows gespielt, seinen Bass „nicht eingesteckt“ und nur für Selfies mitgemacht. „Alles war okay, bis ich sein geschmackloses Meme zu Ozzys Tod gelöscht habe“, so Manspeaker.

Was nun folgt: gegenseitige Vorwürfe, Online-Hetze und ein Social-Media-Kleinkrieg.

Snyder konterte auf Facebook, er sei rausgeflogen, weil er es gewagt habe, Manspeaker zu kritisieren. Die Meme-Kritik kommentierte er mit Verweis auf den langjährigen Punk-Humor der Band. Wer sich ernsthaft verletzt gefühlt habe, dem gelte sein Bedauern, entschuldigen wolle er sich aber nicht.

Snyder äußerte sich auf Facebook:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Laut „Loudwire“ kursieren inzwischen auch interne Textnachrichten, in denen Manspeaker zunächst selbst zum Meme Stellung nimmt und Snyder sogar noch zum Bleiben überreden will. Fans zeigen sich in den Kommentarspalten gespalten: Während manche die Entlassung unterstützen, kritisieren andere den Umgangston und das Krisenmanagement.

Band-Mitglied stand mit Osbourne auf der Bühne

Während sich ein Großteil der Musikszene mit ehrlichen Tributen von Ozzy verabschiedete, lieferte Green Jellÿ also einen PR-GAU. Noch dazu kurz vor dem Start ihrer US-Tour mit Bands wie 96 Bitter Beings oder The Bunny The Bear am 10. September. Brisant: Maynard James Keenan (Tool, A Perfect Circle) war einst Mitglied der Band und stand erst Anfang Juli noch mit Ozzy bei dessen Abschiedsshow in Birmingham auf der Bühne.