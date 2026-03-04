Ozzfest kehrt zurück: Sharon Osbourne macht es offiziell

Sharon Osbourne bestätigte das Comeback für 2027. Hier gibt's Details zum Heavy-Metal-Kultfestival.

Nachdem Ozzy Osbourne am 22. Juli 2025 verstarb, hinterließ er eine große Lücke in der Welt des Rock und des Heavy Metal. Im Laufe seiner Karriere rief er gemeinsam mit seiner Ehefrau Sharon Osbourne auch das Ozzfest ins Leben. Dabei handelte es sich um eine Festival-Reihe, die vor allem durch die USA und teilweise auch durch Kanada und Europa tourte. Nach dem Tod des Black-Sabbath-Frontmanns war unklar, ob das Festival jemals wieder stattfinden würde.

Nun klärte Sharon Osbourne diese Frage und hat Neuigkeiten für alle Fans. Hier die Infos im Überblick.

Ozzfest wird nach jahrelanger Pause zurückkehren

Nun ist es offiziell: Das Ozzfest wird im Jahr 2027 wieder an den Start gehen. Hierzu äußerte sich Sharon Osbourne in einer Diskussion im Zuge der MIDEM-Konferenz der Musikindustrie in der französischen Stadt Cannes. Die Diskussion wurde am Dienstag, den 4. März 2026, auf YouTube hochgeladen. Darin wurde die Ehefrau des Verstorbenen zu einer möglichen Veranstaltung des Ozzfest im Jahr 2027 befragt und fand eine klare Antwort, die viele Fans freuen dürfte: „Ja, absolut. Ja, wir werden es tun.“

Passend zu diesen Aussagen bestätigte auch der offizielle Instagram-Account der Veranstaltungsreihe das Comeback und postete einen Beitrag, in dem zu lesen war: „Ozzfest wird zurückkehren.“

In der Diskussion in Cannes erzählte die 73-jährige zudem eine Anekdote über das letzte Ozzfest, das im Jahr 2018 veranstaltet wurde: „Das letzte Ozzfest war 2018. Es fand nur einen Monat vor Ozzys Krankheit im Forum in L.A. statt. Wir hatten nicht vor, es abzusagen. Wir wollten es unbedingt machen, aber Ozzy konnte nicht. Ozzy und ich sprachen darüber, und er fragte: „Glaubst du, das Ozzfest würde auch ohne mich funktionieren?“ Und ich sagte: „Ja, es ist eine Marke. Es wird auch ohne dich funktionieren.“ Und er meinte: „Wir sollten es trotzdem machen.“

„Wie ein Sommercamp für Kinder“

Die Witwe von Ozzy sagte bereits zuvor gegenüber „Billboard“, dass sie schon im Januar 2026 Gespräche mit der Ticketplattform Live Nation über ein mögliches Comeback des Events führte. Damals sagte sie: „Ozzy lag das sehr am Herzen: jungen Talenten eine Bühne vor großem Publikum zu bieten. Wir haben die Metal-Festivals in diesem Land quasi ins Leben gerufen. Es wurde zwar kopiert, aber nie mit dem gleichen Geist wie bei uns, denn wir waren ein Ort für neue Talente. Es war wie ein Sommercamp für Kinder.“

Ozzfest seit 1996

Das Ozzfest wurde im Jahr 1996 ins Leben gerufen. Damals hatte Sharon Osbourne die Idee, da das Lollapalooza Festival ihrem Ehemann einen Auftritt verwehrte. Seitdem gab das Rock- und Heavy-Metal-Festival vor allem jungen Bands und Künstler:innen aus diesem Genre eine Chance, sich zu zeigen. Das tourende Festival wurde stets von Ozzy Osbourne solo oder mit Black Sabbath als Headliner durchgeführt.